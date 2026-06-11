Le Stade Rennais fait irruption à la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde 2026

Épouse de François-Henri Pinault, propriétaire du Stade Rennais, Salma Hayek a occupé une place centrale lors de la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde 2026.

Le Stade Rennais a indirectement été mis en lumière lors du lancement de la Coupe du monde 2026. Salma Hayek, épouse de François-Henri Pinault, dont la famille est propriétaire du club breton, a participé à la cérémonie d’ouverture organisée à Mexico avant le match inaugural du tournoi. La star mexicaine avait été choisie par la FIFA pour occuper le rôle d’ambassadrice de la compétition.

Devant des millions de téléspectateurs, l’actrice et productrice a souhaité la bienvenue aux supporters venus des quatre coins du globe avant de prendre part aux célébrations marquant le coup d’envoi du Mondial.

Au cœur d’une édition historique

La cérémonie d’ouverture a mis en avant les 48 nations qualifiées pour cette édition 2026, la première de l’histoire à réunir autant de sélections. Salma Hayek a notamment participé à la présentation du défilé des drapeaux, l’un des temps forts du spectacle organisé dans la capitale mexicaine.

La FIFA avait annoncé quelques jours plus tôt la présence de l’actrice dans le cadre de son rôle d’ambassadrice officielle de la Coupe du monde. L’instance souhaitait ainsi mettre à l’honneur l’une des personnalités mexicaines les plus connues à l’international pour accompagner le lancement du plus grand Mondial jamais organisé.

Un lien symbolique avec Rennes

Si aucun lien direct n’existe entre cette cérémonie et le Stade Rennais, l’apparition de Salma Hayek n’est pas passée inaperçue du côté des supporters bretons. Depuis son mariage avec François-Henri Pinault, l’actrice appartient à l’entourage de la famille qui contrôle le club rouge et noir depuis plus de vingt-cinq ans.

À l’occasion de cette ouverture de la Coupe du monde 2026, c’est donc une personnalité étroitement liée à l’actionnaire rennais qui s’est retrouvée sous les projecteurs d’un événement suivi sur toute la planète, confirmant une nouvelle fois le rayonnement international de la famille Pinault bien au-delà du football.