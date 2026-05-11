Alors que le Stade Rennais n’a pas terminé sa course à l’Europe, Salma Hayek est déjà passé en mode Ligue des Champions.

Le Stade Rennais n’est peut-être pas encore fixé sur son avenir européen, mais en dehors des terrains, le club breton continue de briller à sa manière. Salma Hayek, compagne de François-Henri Pinault, a attiré tous les regards lors de la Biennale de Venise, dans une soirée où élégance et prestige étaient au rendez-vous.

Une soirée prestigieuse à Venise

L’actrice mexicaine a partagé un message sur X, résumant cette soirée placée sous le signe de la culture et du glamour : « La Biennale de Venise réunit tant de merveilleux, artistes, cultures et esprits créatifs. Une belle soirée en compagnie inoubliable et, dans mon cas, en famille. Toujours impatient de vivre cette période spéciale tous les deux ans. »

Apparue dans une tenue de soirée très remarquée, elle a une nouvelle fois confirmé son statut d’icône internationale, dans un événement où se croisent artistes, personnalités et figures influentes venues du monde entier.

Une image qui rayonne aussi en Bretagne

Même si le lien est indirect, la présence de Salma Hayek dans l’actualité rennaise rappelle l’aura du groupe Pinault, propriétaire du Stade Rennais. Dans un contexte où le club cherche encore à accrocher une place européenne, cette exposition médiatique renforce aussi l’image d’un projet ambitieux et connecté à des sphères internationales.

Sportivement, le Stade Rennais reste concentré sur sa fin de saison et ses ambitions européennes. Mais en parallèle, l’écosystème autour du club breton continue d’attirer les projecteurs, entre football, business et culture.