Présent à Geoffroy-Guichard samedi lors de la large victoire de l’ASSE contre Amiens (5-0), Larry Tanenbaum serait du genre humain.

Finalement assez connu du public stéphanois, Larry Tanenbaul commence pourtant à laisser transparaître une image très différente : celle d’un dirigeant accessible et très humain. Avant la venue du dirigeant de Kilmer Sports Ventures dans le Forez, l’ancien défenseur de l’ASSE Damien Perquis a livré un témoignage particulièrement détaillé sur sa relation avec Tanenbaum, qu’il a côtoyé dans le football nord-américain, notamment à Toronto. Il raconte notamment une scène marquante :

« On se retrouve côte à côte au match des Raptors. Super gentil, il se présente. À la fin, il me rattrape et me dit : tu viens avec moi. On visite le complexe, on se retrouve dans le vestiaire des Raptors. » Perquis évoque aussi un dirigeant très impliqué humainement, capable de régler rapidement des situations personnelles : « Larry Tanenbaum c’est un super mec. Je le considère un peu comme mon Papy. Il a réglé un problème de logement en 5 minutes. »

Un dirigeant habitué aux succès sportifs

Au-delà de l’aspect humain, Tanenbaum est décrit comme un homme de sport avant tout. Il est associé à plusieurs réussites majeures en Amérique du Nord, notamment avec les Toronto Raptors et le Toronto FC, deux clubs ayant connu des titres majeurs sous son influence. Cette expérience renforce, selon Perquis, la légitimité de son implication dans le projet stéphanois.

Mais tout n’est pas parfait pour autant. L’ancien joueur de l’ASSE rappelle que certaines erreurs ont été commises dans des environnements différents, notamment dans des contextes de championnats plus complexes comme la Ligue 2 française. Il souligne notamment que les approches basées uniquement sur les données ne suffisent pas toujours dans ce type de compétition, où l’expérience du terrain reste essentielle.

Un message globalement rassurant

Malgré ces nuances, le témoignage dresse un portrait globalement positif de Tanenbaum, présenté comme un dirigeant passionné, impliqué et humain, capable de s’investir personnellement dans ses projets sportifs.

Pour les supporters stéphanois, encore en phase de découverte avec leur nouveau propriétaire, ce type de récit contribue à installer progressivement une forme de confiance autour du projet Kilmer. Mais, en fins connaisseurs, il faudra bien plus que des palabres et des anecdotes en tout genre pour convaincre les supporters de l’ASSE du projet à long terme. L’accueil des Green Angels à KSV hier soir est là pour le montrer.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2