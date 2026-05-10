Le match entre Bastia et Le Mans ayant été interrompu (0-2), le club sarthois n’est pas encore officiellement promu dans l’élite. Le Red Star (4e) et Rodez (5e) s’affronteront mardi en barrages, et le vainqueur devrait retrouver vendredi l’ASSE, 3e si le résultat à Furiani est bien entériné.

Le Mans pensait toucher au but. Quinze ans après avoir quitté l’élite, après une descente aux enfers jusqu’en DH et un risque réel de disparition en 2013, le club sarthois avait quasiment validé son retour en Ligue 1 samedi soir sur la pelouse de Bastia. Devant 2-0 dans les dernières secondes, les Manceaux avaient fait le plus dur après leur nul frustrant contre Reims (1-1) la semaine passée.

Mais tout a basculé dans le temps additionnel. Quelques instants après le deuxième but du Mans, des fumigènes ont été jetés sur la pelouse de Furiani, provoquant une interruption immédiate de la rencontre. Après de longues minutes d’attente, la décision est tombée : le match ne reprendrait pas. Résultat, le score n’a pas encore été officiellement entériné, même si une validation pourrait intervenir dès dimanche.

L’ASSE dans l’attente de Bastia – Le Mans

Une situation totalement folle qui impacte directement l’ASSE. Car si le succès du Mans est confirmé, Saint-Étienne terminera officiellement à la troisième place et disputera vendredi le barrage décisif contre le vainqueur du duel entre le Red Star et Rodez. Une affiche programmée mardi soir à Bauer dans une ambiance qui s’annonce électrique. Le Red Star a arraché son ticket malgré une énorme désillusion contre Montpellier. Les Audoniens tenaient la victoire avant d’être rejoints dans les dernières minutes sur un but de Nicolas Pays (88e). Malgré ce nul rageant (1-1), les hommes du Red Star ont conservé leur quatrième place grâce à une meilleure différence de buts.

Réponse ce dimanche ?

En face, Rodez débarque lancé à pleine vitesse. Les Ruthénois se sont imposés à Annecy (2-1) et restent surtout invaincus depuis le début de l’année 2026. Une dynamique impressionnante qui fait d’eux un adversaire particulièrement redouté avant ce barrage couperet. Du côté de l’ASSE, cette attente supplémentaire ajoute encore un peu plus de tension autour d’une fin de saison déjà irrespirable. Les Verts connaissent désormais les deux adversaires potentiels qui peuvent se dresser sur leur route, mais devront encore patienter avant d’être définitivement fixés. Une chose est sûre : dans ce sprint final complètement dingue, les barrages de Ligue 2 promettent un scénario explosif jusqu’au bout.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2