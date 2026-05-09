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FRANCE

ASSE : le discours de Macron pour les Verts de 76 a déclenché une grosse polémique

Par William Tertrin - 9 Mai 2026, 17:00
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Le président Emmanuel Macron a rendu hommage à l’épopée mythique de l’ASSE en 1976. Mais dans le même temps, le gouvernement veut dissoudre les groupes de supporters… Un contraste qui interroge.

« Qui c’est les plus forts ? Évidemment c’est les Verts ! » En célébrant à distance les légendaires Verts de 1976, Emmanuel Macron a ravivé une page fondatrice du football français. Dans son message, le président a salué une équipe devenue bien plus qu’un club : un symbole national, une mémoire collective, une fierté populaire née des exploits européens de Saint-Étienne et de Geoffroy-Guichard.

L’hommage est puissant, presque consensuel. Les Verts de 76 restent une référence émotionnelle, un récit de courage et de passion qui traverse les générations. Mais ce récit entre aujourd’hui en collision avec une réalité beaucoup plus tendue.

Un contraste difficile à ignorer du côté des supporters

Car dans le même temps, plusieurs groupes de supporters historiques de l’ASSE, notamment les Green Angels et les Magic Fans, ont été visés par des procédures de dissolution. Une situation qui provoque incompréhension et colère dans une ville où le football est bien plus qu’un loisir : une identité.

Sur le terrain, le message est déjà clair. Dans les tribunes comme dans les rues, un slogan s’impose : « Le Chaudron ne se dissout pas ». Une formule devenue mot d’ordre, reprise lors de manifestations massives et d’actions symboliques autour du stade Geoffroy-Guichard, cœur battant du club.

Le contraste est difficile à ignorer du côté des supporters : d’un côté, l’État célèbre l’héritage des Verts de 76 comme un patrimoine national ; de l’autre, il envisage de faire disparaître des structures qui incarnent aujourd’hui la continuité de cette passion populaire.

Le Chaudron ne se dissout pas

Dans une ville marquée par l’histoire industrielle et ouvrière, cette tension prend une dimension particulière. Les supporters stéphanois revendiquent moins une opposition politique qu’une cohérence : comment glorifier une culture footballistique populaire tout en fragilisant ceux qui la font vivre au quotidien ?

Au-delà du cas stéphanois, la question dépasse l’ASSE. Elle interroge la place des supporters dans le football moderne, entre encadrement sécuritaire, dérives individuelles et identité collective. Mais à Saint-Étienne, la réponse est déjà ancrée dans les travées du stade : le Chaudron ne se décrète pas, il se vit.

Et pour beaucoup, une chose reste non négociable : on peut célébrer les Verts de 76 autant qu’on veut, mais on ne dissout pas ce qui les fait encore vivre aujourd’hui.

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