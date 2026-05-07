ASSE : avant Amiens, Montanier a lâché une phrase qui fait hurler les supporters

À deux jours de recevoir Amiens à Geoffroy-Guichard, Philippe Montanier a tenu un discours jugé trop prudent par une partie des supporters de l’ASSE.

L’ASSE s’apprête à jouer bien plus qu’un simple match de fin de saison. Face à Amiens, lanterne rouge de Ligue 2 déjà quasiment condamnée, les Verts doivent impérativement s’imposer pour rester dans la course à la montée directe. Mais à la veille de ce rendez-vous sous haute tension, une déclaration de Philippe Montanier a fait grincer des dents dans le camp stéphanois.

Montanier prudent pour Amiens

En conférence de presse, l’entraîneur des Verts a déclaré : « Amiens n’a pas de pression, ça va être encore plus compliqué pour nous. Ils ont souvent perdu de justesse et n’ont pas, si l’on prend leur effectif et certaines de leurs performances, le visage d’un dernier. (…) Nous, on doit retrouver ce qu’on a fait de positif. On a su le faire, on est capables de le refaire ».

Une approche qui tranche avec l’urgence du moment côté stéphanois, où la série récente de résultats négatifs a fragilisé la dynamique du groupe. Les Verts restent en effet sous pression dans la course à la montée, après une période marquée par plusieurs contre-performances et 3 défaites de suite.

Les supporters cartonnent Montanier

Dans ce contexte, certains ont mal accueilli le ton jugé trop mesuré de leur entraîneur. Sur X, les supporters n’ont pas hésité à souligner cette prise de parole :

« Non vous ne rêvez pas, l’entraîneur des Verts tremble à l’idée de recevoir l’Amiens Sporting Club dans le Chaudron, dernier du championnat, condamné à la Ligue 3, qui a -23 de goal average et qui a la pire défense avec 60 buts concédés cette saison ». « »Ça va être encore plus compliqué pour nous » j’ai même plus les mots là ». « On transpire la peur : ça promet ». « »Ça va encore être plus compliqué pour nous ». Je m’attendais à un discours conquérant, motivant, déterminé à faire mal à cette équipe. Mais non on a l’impression que même eux n’y croit pas ». « En fait, ils ont pas envie de monter en L1 … C’est quoi ce discours de looser? ».

Sportivement pourtant, la prudence de Montanier s’inscrit dans une réalité plus complexe. Malgré son classement, Amiens a souvent perdu de justesse et reste capable de créer des surprises, ce qui pousse le staff stéphanois à la vigilance plutôt qu’à l’euphorie.

Reste que l’équilibre est fragile : entre discours mesuré et attente d’un sursaut d’autorité, l’ASSE avance sur une ligne de crête. Et le match de samedi pourrait bien transformer cette phrase d’avant-match en simple note de prudence… ou en nouveau point de crispation si les Verts venaient à trébucher.