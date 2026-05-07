PSG Mercato : un ancien taulier de Ligue 1 pour remplacer Marquinhos cet été ?

Alors que l’avenir de Marquinhos au PSG interroge de plus en plus, Daniel Riolo a relancé le débat sur son successeur idéal en évoquant un ancien de Ligue 1.

Arrivé en 2013, Marquinhos s’est imposé comme une figure majeure du PSG. Mais à 31 ans, son avenir au club reste incertain malgré un contrat courant jusqu’en 2028. Le défenseur brésilien, annoncé possiblement sur le départ cet été, continue d’alimenter les débats autour de sa succession.

En effet, la direction parisienne réfléchirait déjà à l’après-Marquinhos, notamment dans un contexte de renouvellement de l’effectif dès cet été.

Daniel Riolo pousse le profil de Gabriel (Arsenal)

Consultant sur RMC dans l’After Foot, Daniel Riolo a relancé le débat après la qualification d’Arsenal en finale de Ligue des Champions. Le journaliste a clairement affiché son admiration pour le défenseur brésilien des Gunners, Gabriel, qu’il voit comme un possible successeur au PSG.

Il a notamment déclaré :

« Gabriel, c’est lui le patron, le taulier, l’homme solide, le roc. Est-ce que le PSG ne va pas avoir besoin d’un défenseur central l’année prochaine ? Parce que Marquinhos va arrêter. »

Une sortie qui confirme l’idée de Riolo selon laquelle le PSG devra tôt ou tard anticiper le remplacement de son capitaine historique.

Un profil qui séduit pour l’après-Marquinhos

Dans l’esprit du consultant, Gabriel représenterait un profil idéal : puissance, leadership et solidité défensive, et connaissance de la Ligue 1 avec ses 40 matchs disputés sous le maillot du LOSC et de l’ESTAC Troyes. Un joueur déjà habitué aux grands rendez-vous européens avec Arsenal, et capable d’apporter une dimension physique et mentale importante à la défense parisienne.

Ce n’est pas la première fois que Riolo évoque la nécessité de tourner la page Marquinhos, lui qui estime depuis plusieurs saisons que le Brésilien est au cœur des débats sportifs et symboliques du PSG. Un intérêt du PSG avait même été évoqué par Ekrem Konur, comme relayé sur notre site le 24 avril dernier.

Un dossier mercato déjà brûlant

Si aucun départ n’est acté pour Marquinhos à court terme, les discussions autour de son avenir semblent relancées. Et l’idée d’un recrutement majeur en défense centrale pourrait rapidement devenir un chantier prioritaire pour le PSG lors du prochain mercato.

Entre continuité et transition, Paris pourrait bien entrer dans une nouvelle phase de son projet défensif.