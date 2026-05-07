RC Lens Mercato : deux joueurs de Pierre Sage vers un départ imminent

Appelés à plusieurs reprises par Pierre Sage avec le groupe professionnel cette saison, Oscar Lenne et Erawan Garnier ne poursuivront finalement pas l’aventure au RC Lens.

Le RC Lens poursuit son grand ménage de fin de saison du côté de son centre de formation. Comme chaque printemps, plusieurs jeunes joueurs ont été informés qu’ils ne seraient pas conservés par le club artésien. Mais parmi les nombreux départs annoncés, un nom retient particulièrement l’attention : celui d’Oscar Lenne.

Latéral gauche de la génération 2006, le latéral semblait pourtant avoir franchi un cap ces derniers mois. Cette saison, Pierre Sage n’avait pas hésité à l’intégrer à plusieurs reprises dans le groupe professionnel en Ligue 1, notamment lors des rencontres face à Metz, Lorient et Angers. Il avait même disputé une mi-temps très convaincante contre Rouen en amical. Un signal fort pour un joueur encore en phase de post-formation. Pourtant, cela n’aura pas suffi pour convaincre définitivement les dirigeants lensois de lui offrir une continuité au club.

Erawan Garnier aussi sur le départ

Mais ce n’est pas tout. En effet, comme le rajoute Lensois.com, Erawan Garnier va lui aussi quitter le club, malgré un contrat jusqu’en 2027. Une décision surprenante étant donné qu’il est arrivé au club en octobre dernier en provenance de l’OL sur demande de Pierre Sage, qu’il avait déjà connu en U16 à Lyon. Il avait disputé ses premières minutes en pro sur la pelouse de Lorient le 14 mars dernier (1-2).

Des cas qui prouvent que la concurrence est permanente et la transition vers le monde professionnel reste extrêmement sélective malgré ce que l’on peut voir sur le terrain. Même les profils les plus prometteurs ne sont pas assurés d’obtenir un contrat longue durée.

Le nom d’Obradovic étonne également

Ces décisions s’inscrivent dans un écrémage plus large opéré par le club nordiste. Selon la liste rapportées par plusieurs médias, 18 jeunes joueurs devraient quitter le Racing cet été, des générations 2005 jusqu’aux plus jeunes nés en 2010. Le nom de Ognjen Obradovic (17 ans) dans cette liste a pu également surprendre.

Pour Lenne ou encore Garnier, l’histoire avec les Sang et Or se termine donc avant l’étape professionnelle. Mais leur court passage avec les pros devraient rapidement leur ouvrir de nouvelles opportunités, en France comme à l’étranger.