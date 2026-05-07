FC Nantes : Halilhodzic pousse un gros coup de gueule avant le RC Lens

En conférence de presse, Vahid Halilhodzic était remonté contre la programmation du match entre le RC Lens et le FC Nantes.

Le match entre le RC Lens et le FC Nantes ouvrira la 33e journée de Ligue 1 ce vendredi soir (20h45) au stade Bollaert-Delelis. Une rencontre programmée près de 48 heures avant les autres matchs de cette avant-dernière journée de championnat, qui se disputeront tous dimanche à 21h en multiplex.

Même en cas de victoire des Canaris vendredi soir, l’AJ Auxerre et l’OGC Nice, qui s’affronteront dimanche, pourraient ainsi aborder leur rencontre avec davantage de maîtrise en connaissant déjà le résultat nantais. Une situation qui pourrait influencer la gestion du match.

Halilhodzic en colère contre la programmation

Présent ce mercredi en conférence de presse avant le déplacement à Lens, Vahid Halilhodzic a poussé un coup de gueule contre la programmation de cette rencontre.

« Ce n’est pas normal. 48h, ce n’est pas bien pour le sportif. Normalement, ce type de matchs doit se jouer en même temps », a regretté le coach du FC Nantes avant d’en remettre une couche sur sa suspension. « J’ai demandé à l’arbitre (du match de Brest) de m’expliquer pourquoi j’ai pris un carton rouge, j’ai pris quatre matchs. Ils m’ont mis dans la cage comme un voyou. C’est inacceptable, mais c’est comme ça. La vie est injuste sur beaucoup de choses. Je le vis très mal. J’aurais aimé être avec mon équipe sur le bord de touche. »