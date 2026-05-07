FC Nantes : énorme rebondissement pour Der Zakarian !

Un retour de Michel Der Zakarian sur le banc du FC Nantes ne serait finalement pas à l’ordre du jour.

Depuis plusieurs semaines, le FC Nantes s’est mis à la recherche d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine, où les Canaris devraient évoluer en Ligue 2. Si Olivier Pantaloni, érigé en priorité par Waldemar et Franck Kita, aurait finalement décliné l’approche des Canaris, les rumeurs d’un nouveau retour de Michel Der Zakarian sur le banc nantais ont emergé ces derniers jours après un message posté sur X par Mohamed Toubache-Ter : « Michel Der Zakarian de retour en Ligue 2 ? En tout cas, il a la côte le bougre ! », a lancé l’insider sur le réseau social.

Der Zakarian à Metz plutôt qu’à Nantes ?

Mais en réalité, Michel Der Zakarian ne serait finalement pas dans le viseur des dirigeants du FC Nantes, mais plutôt dans celui du FC Metz, déjà relégué en Ligue 2. C’est ce qu’a ensuite affirmé Mohamed Toubache-Ter. Une information confirmée par Culture Grenat.

L’ancien coach du FC Nantes, de Montpellier ou encore du Stade Brestois ferait partie des profils ciblés par le club messin pour succéder Benoît Tavenot et serait même la piste numéro 2 derrière Olivier Pantaloni.