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Pronostic ASSE – Amiens : les Verts vont-ils monter directement en Ligue 1 ?

Par Fabien Chorlet - 7 Mai 2026, 06:30
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La joie de Lucas Stassin

Voici l’analyse complète du match de la 34e journée de Ligue 2 entre Rodez et l’ASSE, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Après sa nouvelle défaite le week-end dernier sur la pelouse de Rodez (2-1), l’AS Saint-Étienne a manqué l’occasion de reprendre la deuxième place au Mans et n’aura donc pas son destin entre ses mains pour monter directement en Ligue 1 lors de la 34e et dernière journée de Ligue 2. Pour finir deuxièmes, les Verts devront impérativement l’emporter ce samedi (20h) contre Amiens et espérer une défaite du Mans à Bastia ou gagner par au moins deux buts d’écart tout en espérant que les Manceaux ne fassent pas mieux qu’un match nul.

Ligue 2 – ASSE vs Amiens
Samedi 9 mai 2026 · 20h · Stade Geoffroy-Guichard

AS Saint-Étienne : un match sous tension totale

Impossible de calculer pour les Stéphanois : seule la victoire compte. Mais au-delà des trois points, l’ASSE devra également soigner son goal-average. En cas de succès, un écart conséquent pourrait peser lourd selon le résultat du Mans dans le même temps.

À domicile, les Verts ont souvent su répondre présent dans les grands rendez-vous cette saison. Portés par leur public, ils devraient imposer un rythme élevé et chercher à faire rapidement la différence pour éviter de se compliquer la tâche.

Reste que la pression sera énorme. Après plusieurs occasions manquées dans ce sprint final, la moindre erreur pourrait coûter cher. La gestion des temps faibles et l’efficacité dans les deux surfaces seront déterminantes.

Amiens SC : jouer les trouble-fêtes

Sans enjeu majeur au classement, Amiens pourrait aborder cette rencontre avec une certaine liberté. Ce type de scénario est souvent piégeux pour les équipes en quête de montée.

Les Amiénois devraient adopter une approche opportuniste : rester compacts, attendre les erreurs et exploiter les espaces laissés par une équipe stéphanoise obligée de se projeter.

Capables de se montrer dangereux en transition, ils auront des coups à jouer, notamment si le match reste longtemps indécis.

Les confrontations récentes

Les récentes confrontations entre les deux équipes ont souvent été disputées et serrées, même si l’ASSE a globalement pris le dessus.

Sur les 10 dernières oppositions :

  • ASSE : 4 victoires
  • Amiens : 2 victoires
  • Matchs nuls : 5

Les compos probables

La compo probable de l’ASSE : Larsonneur – Pedro, Le Cardinal, Nadé, Old – Kanté, Miladinovic, Moueffek – Cardona, Stassin, Dufus.
Absents : Lamba, Davitashvili, El Jamali, Jaber, N’Guessan, Traoré, Tardieu, Eymard (blessés), Boakye (suspendu).
Incertains : Larsonneur, Le Cardinal, Moueffek, Pedro (blessés).

La compo probable d’Amiens : Sauvage – Chabane, Monconduit, Lô – Averlant, Fofana, Kaïboue, Leautey – Kandil, Ntamack, Hamache.
Absents : Appiah, Lobry, Sané (blessés).

Les joueurs à suivre

Lucas Stassin (ASSE) : Attendu comme l’un des leaders offensifs dans ce match décisif, il devra répondre présent dans la zone de vérité. Sa capacité à peser sur la défense, à se procurer des occasions et à convertir les temps forts pourrait être déterminante dans une rencontre où chaque opportunité comptera.

Samuel Ntamack (Amiens) : Buteur lors du dernier match, il arrive en confiance dans ce rendez-vous. Dans un rôle offensif, il pourrait profiter des espaces laissés par les Stéphanois pour se montrer dangereux, notamment en transition.

Les tendances de cotes : énorme avantage ASSE

IssueCoteProbabilité impliciteTendance
Victoire ASSE (1)1,17≈ 85%Ultra favori
Match nul (X)6,30≈ 16%Très peu probable
Victoire Amiens (2)10,00≈ 10%Très gros outsider

Avec une telle cote, l’AS Saint-Étienne est annoncée comme archi favorite par les bookmakers, tandis qu’un succès d’Amiens relèverait d’une vraie surprise.

Nos pronostics pour ASSE – Amiens

Victoire de l’ASSE avec au moins deux buts d’écart : Vu l’écart de niveau suggéré par les cotes, un succès d’un seul but serait presque une contre-performance. Les Verts ont tout intérêt à faire la différence rapidement et à creuser l’écart.

Plus de 2,5 buts : Si l’ASSE ouvre rapidement le score, le match peut se débloquer et offrir plusieurs buts.

Score possible

3-0 pour l’ASSE : Avec un tel écart de cotes et un contexte aussi fort (montée + stade plein + obligation de gagner), on se rapproche davantage d’un scénario maîtrisé et à sens unique.

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