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ASSE : Pedro, Larsonneur, Davitashvili… Montanier annonce une pluie de mauvaises nouvelles avant Amiens

Par Laurent Hess - 3 Mai 2026, 09:00
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Rien ne va plus pour l’ASSE. À quelques jours d’un rendez-vous crucial contre l’Amiens SC, déjà reléguée en L3, le club stéphanois doit composer avec une situation alarmante : une vague de blessures sans précédent qui fragilise totalement son effectif…

Après une troisième défaite consécutive hier soir à Rodez (1-2), la pression est déjà maximale pour l’ASSE. Et Philippe Montanier va devoir composer avec un groupe décimé.

L’entraîneur ne cache pas son inquiétude :

“On espère récupérer du monde, mais on est dans l’attente… On fera le point la veille du match.”

“Un gros pet’, des adducteurs…” : une infirmerie qui déborde

Jamais cette saison l’ASSE n’avait été aussi touchée. Plusieurs joueurs sont d’ores et déjà forfaits jusqu’à la fin de saison, comme Chico Lamba ou Mahmoud Jaber. Mais ce sont surtout les incertitudes qui inquiètent. Zuriko Davitashvili, élément offensif clé, est très incertain. Montanier a été très clair à son sujet :

“Il a eu quand même un gros pet’. Pour Amiens, je pense que ça sera compliqué… mais j’espère une bonne surprise.”

Même flou autour de Julien Le Cardinal, qui revient tout juste d’une blessure aux ischios :

“On était confiants pour ce match-là, mais ça ne s’est pas avéré. On verra la veille.”

Dans l’entrejeu et en attaque, Aïmen Moueffek et Florian Tardieu seront indisponibles.

De nouvelles blessures qui font craindre le pire pour l’ASSE

Et comme souvent dans ces périodes noires, les mauvaises nouvelles s’enchaînent. Dernier coup dur en date : Kévin Pedro, sorti sur blessure hier soir. Là encore, Montanier s’inquiète ouvertement :

“J’espère qu’on n’a pas perdu Kévin… c’est les adducteurs. On croise les doigts pour samedi.”

Autre alerte pour Gautier Larsonneur, aperçu avec une poche de glace sur le genou à sa sortie des vestiaires à Rodez.

Un match sous pression… et une équipe diminuée

Dans ce contexte, la réception d’Amiens s’annonce comme un véritable piège. L’ASSE n’a plus de marge et doit impérativement réagir. Au-delà du terrain, cette hécatombe pose aussi question sur la gestion physique et l’enchaînement des matchs. Une chose est sûre : les Verts abordent ce nouveau tournant de la saison dans les pires conditions possibles.

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