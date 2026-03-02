ASSE : Moueffek met la pression sur Troyes, les supporters salivent déjà !

Après la victoire à Pau (3-0), l’ASSE affiche clairement ses ambitions en Ligue 2 à l’image d’Aïmen Moueffek, qui rêve du titre.

L’AS Saint-Étienne ne se cache plus. Grâce à une victoire solide sur la pelouse de Pau (3-0), samedi soir, l’ASSE continue sa remontée au classement et s’impose comme un prétendant sérieux à la montée en Ligue 1. Elle désormais en tête du championnat avec 1 point d’avance sur Troyes, en déplacement ce lundi soir à Amiens. Et à Pau, c’est aussi le discours d’Aïmen Moueffek qui a marqué les esprits. À l’aube du sprint final en Ligue 2, le milieu stéphanois a envoyé un message clair à Troyes, le ton est sans équivoque.

Pau, une victoire précieuse au moment clé pour l’ASSE

À Pau, Saint-Étienne n’a pas forcément livré son meilleur football. Mais l’essentiel était ailleurs : prendre trois points. « C’était une victoire importante, c’est bien de faire des séries de victoires pour prendre un maximum de points », a confié Moueffek. Dans une fin de saison où chaque détail compte, savoir gagner sans briller est souvent le signe des équipes matures. « On n’a pas joué notre meilleur football mais on ne va pas toujours être bons quand on va prendre des points. Ce sont ces matchs les plus importants, quand tu arrives à prendre la victoire même sans être très bon. » Un constat lucide. Et révélateur d’un groupe qui a appris à gérer la pression. Il reste neuf journées en Ligue 2. Neuf finales pour décrocher une montée directe en Ligue 1. « On prend des points à l’entame du sprint final, il reste neuf matchs, c’est très serré, on va faire le maximum pour aller chercher des points et ne pas se louper », a insisté Moueffek. Le message est clair : les Verts ne veulent rien laisser au hasard.

“On met la pression à Troyes”

La déclaration la plus forte est sans doute celle-ci :

« On met la pression à Troyes pour montrer qu’on est derrière et qu’au moindre faux pas on se fera un malin plaisir à passer premier. On veut aller chercher ce trophée en fin de saison » Saint-Étienne assume désormais son ambition : viser la première place de Ligue 2. Un discours fort, qui montre que l’ASSE vise la première place et pas simplement une promotion, alors que les Verts enchaînent les bons résultats, eux qui comptent 4 victoires en 4 matchs depuis l’arrivée de Philippe Montanier.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne



07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2