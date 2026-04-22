Pris pour cible par certains supporters lors du match entre Bastia et l’ASSE, Julien Le Cardinal (28 ans) a encore fait parler de lui.

Une soirée frustrante… mais un joueur en lumière. Battue sur la pelouse de Bastia (0-2), l’ASSE a vécu un déplacement compliqué à Furiani. Et dans ce contexte tendu, un nom ressort malgré tout : celui de Julien Le Cardinal. Pris pour cible par une partie des supporters pour un supposé manque d’humilité (?), le défenseur de l’ASSE a pourtant été l’un des rares à tirer son épingle du jeu dans une prestation globalement décevante des Verts.

Une reconnaissance qui tombe à pic

Preuve de sa prestation correcte, l’entraîneur de Bastia, Réginald Ray, a été invité à désigner le joueur adverse le plus convaincant. Et son choix s’est porté sur Le Cardinal. Un signal intéressant, d’autant plus dans un match où l’ASSE a souffert collectivement. Ce type de reconnaissance extérieure met souvent en lumière des performances individuelles plus solides que perçues à chaud.

Au-delà de ce regard d’entraîneur adverse, les chiffres viennent également nuancer la perception du match. Le Cardinal figure en effet dans l’équipe type de la 31e journée de Ligue 2, dévoilée par Sofascore, avec une note de 7,8. Un score élevé dans un contexte défavorable, qui confirme sa prestation globalement solide malgré le résultat.

Une confirmation statistique pour Le Cardinal

Le contraste est donc saisissant. D’un côté, une partie du public exprime sa frustration après la défaite et cible certains joueurs. De l’autre, les analyses statistiques et les observateurs adverses saluent la performance individuelle du défenseur. Dans la dernière ligne droite de la saison, Le Cardinal devra continuer à composer avec cette double lecture et tenir la barre pour permettre à l’ASSE de remonter en Ligue 1 coûte que coûte.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2