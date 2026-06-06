OM Mercato : Lorenzi a repéré l’attaquant idéal, il arrive cet été à Marseille !

Alors que Neal Maupay va revenir à l’OM (avant de peut-être repartir), une déclaration de Grégory Lorenzi datant de 2024 refait surface.

Neal Maupay (29 ans) traverse une période d’incertitude. Prêté au FC Séville avec option d’achat estimée à 6 M€ qui ne sera pas levée, l’attaquant sous contrat avec l’OM jusqu’en 2028 ne sait pas encore où il évoluera la saison prochaine. Dans un entretien accordé à Four Four Two, l’ancien joueur de Brighton et Everton n’a pas caché ses doutes sur son avenir.

« Je suis toujours sous contrat avec Marseille, mais je ne sais pas ce qui arrivera. Ils viennent juste de changer de directeur sportif et un nouvel entraîneur est attendu. Tout ce que je peux dire, c’est que je me sens très bien après mon expérience à Séville. Je suis en forme, je me sens en confiance et j’ai toujours très, très envie de jouer. Et pourquoi pas en Angleterre ? » Lens - Nice Coupe de France · 2025/26 ⚽ Buteur : W. Saïd 3.79 ▲ = 37.90€ pour 10€ 🔥 Plus de 2.5 buts 2.41 ▲ = 24.10€ pour 10€ J'en profite → 18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

L’attaquant ouvre clairement la porte à un retour en Premier League, mais aussi à l’OM si jamais cela devait se faire :

« Je pense que j’ai tiré profit de mon expérience en France et à Séville et c’est en Angleterre que je me sens vraiment au meilleur de ma forme. Le pays et la culture anglaise sont faits pour moi donc, qui sait ? Je serais plus que content de revenir. Mais si je dois rester, Marseille est le plus grand club en France, donc on verra. Je ne peux pas prédire l’avenir, mais en tout cas j’en veux encore plus. »

Lorenzi voulait Maupay à Brest

Mais au-delà de son actualité, une sortie de Grégory Lorenzi, directeur sportif marseillais, lorsqu’il était à Brest en 2024 refait surface et éclaire le regard porté sur le joueur en France.

« On cherchait un attaquant et j’ai dit à mon entraîneur : « J’ai l’attaquant qu’il nous faut, c’est Neal Maupay. » Il a un tempérament difficile à gérer mais c’est aussi ce caractère qui fait la qualité du joueur. Et du caractère, il faut en avoir dans son équipe. »

Une déclaration qui illustre parfaitement la réputation de Maupay : un attaquant apprécié pour son intensité et son état d’esprit, parfois clivant, mais jugé indispensable dans certains contextes. Et si Grégory Lorenzi décidait de faire confiance à un attaquant qu’il visait à Brest ?