OM Mercato : débuts fracassants en Liga pour Maupay, son golazo en vidéo !

Par Laurent Hess - 3 Fév 2026, 08:30
💬 Commenter
Neal Maupay n’aura pas mis longtemps à marquer les esprits sous ses nouvelles couleurs. Titularisé pour sa grande première avec le FC Séville, l’attaquant prêté par l’OM a signé un retour au premier plan avec un bijou, bien que la soirée se soit conclue sur un lourd revers collectif.

Neal Maupay, fidèle à sa célébration signature des fléchettes, a trouvé la faille d’une manière spectaculaire face à Majorque. C’est la 43e minute qui a fait basculer la rencontre dans l’émotion côté sévillan. Placé sur le flanc droit de la surface, légèrement excentré, Neal Maupay a déclenché une frappe surpuissante venue se loger dans la lucarne opposée, offrant l’égalisation sur la pelouse de Majorque. Sa joie n’avait pas de limites : l’avant-centre tricolore n’a pas dérogé à son rituel, mimant un tir de fléchettes devant les supporters, symbole de sa personnalité entière et de sa capacité à transcender les instants clés.

Ce but, au-delà de la virtuosité technique, résonne fort pour le joueur, resté trop souvent dans l’ombre ces derniers mois à l’OM, où il a cruellement manqué de temps de jeu. Pour lui, ce premier match à Séville est bien plus qu’un simple but : c’est l’ouverture d’un chapitre qu’il espère lumineux après des semaines de frustration, marquées par des tensions internes à l’OM sous De Zerbi qui ont miné l’ambiance olympienne.

Le FC Séville sombre collectivement malgré l’éclair de Maupay

Malheureusement, ce coup d’éclat restera comme une parenthèse enchantée dans une soirée noire pour le club andalou. Au retour des vestiaires, le FC Séville s’est effondré en encaissant trois buts face à Majorque. Défense dépassée, manque de maîtrise sur les ailes, la formation de Séville paie cher chaque erreur et repart avec un revers cinglant (4-1).

Interrogé en conférence de presse, l’entraîneur du club andalou n’a pas manqué de souligner la justesse de son nouvel attaquant, tout en pointant du doigt, sans chercher d’excuse, les nombreuses approximations défensives et le manque de maturité du groupe. « Nous devons continuer à bosser, mais on est encore en dessous de ce qu’on doit proposer. » Le constat est lucide : avec cette 15e place et à peine deux points d’avance sur la zone rouge après 22 journées, le maintien redevient l’unique obsession du moment.

Remplacé à la 79e minute, Maupay quitte le terrain avec les honneurs, mais aussi avec la nécessité de voir son équipe afficher enfin une solidarité digne de la lutte pour rester en Liga.

Un rebond attendu pour l’attaquant après une première partie de saison difficile à l’OM

À 27 ans, Neal Maupay traverse une étape charnière dans sa carrière. Après une saison 2024/25 correcte mais sans relief (4 buts et 4 passes décisives en 24 matches la saison dernière à l’OM), il a presque disparu des radars dès le mois d’août. Il s’est contenté de miettes, avec deux titularisations en Coupe de France (un but contre Bayeux en 16es) et une apparition en Ligue 1 avec une entrée à jeu à la 89e minute lors de la démonstration à Nice (1-5), le 21 novembre dernier.

Cete étape en Andalousie, nouveau point de départ, répond pour Maupay à une ambition simple : se relancer, faire taire les doutes et retrouver le sourire à la hauteur de sa passion. L’ex-Niçois, connu pour son abattage et ses inspirations dans les espaces réduits, trouve enfin un contexte où son instinct de buteur peut éclater à nouveau. Et ce but flashé à Majorque rappelle pourquoi Séville a misé sur son expérience européenne et sa hargne.

