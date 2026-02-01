OM : De Zerbi a vrillé, deux joueurs en sont venus aux mains et un autre est poussé dehors !

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

L’OM vit une journée particulièrement tendue au centre d’entraînement de La Commanderie, quelques jours seulement après une nouvelle déconvenue sportive. Selon La Provence, l’atmosphère interne est actuellement très fragile, oscillant entre tensions entre joueurs et décisions fortes du staff.

Une sanction forte pour Murillo

Au lendemain du match nul concédé contre le Paris FC (2-2), où l’OM a laissé filer une victoire après avoir mené 2-0 jusqu’à la 82ᵉ minute, l’entraîneur Roberto De Zerbi a ciblé certains joueurs lors de l’entraînement dominical.

La source régionale révèle que Amir Murillo, le latéral panaméen, a été fortement critiqué par son coach pour plusieurs erreurs individuelles ayant coûté des buts ces dernières semaines. Piqué au vif par ces reproches, Murillo aurait été rétrogradé en équipe réserve et serait désormais invité à quitter le club d’ici la fin du marché des transferts hivernal.

Ce choix drastique de De Zerbi signe un tournant fort dans la gestion sportive du vestiaire, dans un contexte où l’OM n’arrive pas à stabiliser ses performances sur le terrain.

Accrochage entre Kondogbia et Vermeeren

La séance d’entraînement ne s’est pas limitée à des critiques verbales. Toujours selon La Provence, une altercation physique a éclaté entre les milieux Geoffrey Kondogbia et Arthur Vermeeren, probablement en concurrence pour un rôle au milieu.

Selon le même récit, Kondogbia aurait commis plusieurs fautes appuyées sur Vermeeren, sans que le staff n’intervienne rapidement. De là, les deux hommes en sont venus aux mains, nécessitant l’intervention de leurs coéquipiers pour calmer la situation.

Un vestiaire au bord de l’implosion

Ces épisodes s’ajoutent à une série de résultats insatisfaisants, dont l’élimination en Ligue des champions après une lourde défaite à Bruges (3-0) et un match en demi-teinte face au Paris FC, qui ont tendu le vestiaire depuis plusieurs jours.

La pression est d’autant plus forte que l’OM doit désormais affronter le Stade Rennais en 8ᵉ de finale de la Coupe de France, un rendez-vous crucial pour sauver une saison déjà compliquée.

Face à l’agitation interne, une rencontre entre dirigeants, staff, joueurs et représentants des supporters serait programmée pour calmer les esprits. La situation reste fragile dans les rangs marseillais, où l’équilibre du groupe et la cohésion semblent aujourd’hui mis à rude épreuve.