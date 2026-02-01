À LA UNE DU 1 FéV 2026
OM Mercato : un gros coup de balai se prépare, un boulevard s’ouvre pour Abdelli

Par William Tertrin - 1 Fév 2026, 16:04
Himad Abdelli (Angers SCO)
À quelques heures de la clôture du mercato hivernal, l’OM pourrait connaître deux départs surprenants au milieu de terrain. Alors que leurs prêts n’ont que six mois, Matt O’Riley et Arthur Vermeeren sont aujourd’hui susceptibles de faire leurs valises dès ce lundi soir, selon Foot Mercato.

Une sortie anticipée

Arrivés tous les deux sous forme de prêts l’été dernier, les profils du milieu ne semblent plus totalement s’inscrire dans les plans de l’entraîneur et de la direction marseillais : Matt O’Riley, prêté par Brighton sans option d’achat, a disputé 25 matchs avec l’OM, pour un beau bilan d’un but et 6 passes dé. Pourtant, malgré ces statistiques acceptables, le milieu danois n’a pas su s’imposer de façon décisive au sein de l’effectif phocéen. Un retour anticipé en Premier League est envisagé, Brighton ayant manifesté un intérêt direct pour récupérer son joueur.

De son côté, Arthur Vermeeren, jeune milieu belge de 20 ans prêté par le RB Leipzig, a connu des hauts — notamment en première partie de saison — mais aussi des bas. Après un déclassement récent et une implication parfois remise en question, sa situation au club s’est compliquée. D’autres clubs, dont Galatasaray, seraient intéressés par son profil si une issue pouvait être trouvée rapidement.

Un mercato agité à Marseille, boulevard pour Abdelli

Ce mouvement s’inscrit dans un contexte de forte activité à l’OM pendant ce mercato hivernal : le club a déjà officialisé plusieurs départs (Vaz, Lirola, Maupay, Blanco), en attendant ceux de Gomes ou encore Bakola, et cherche à rééquilibrer son effectif. Dans ce cadre, Timber et Nwaneri sont arrivées, alors que le dossier Himad Abdelli d’Angers n’est pas encore finalisé. Les départs possibles d’O’Riley, Vermeeren et Gomes pourraient donc offrir un boulevard à l’Algérien, qui débarquerait dans un secteur moins concurrentiel dans les dernières heures du mercato.

