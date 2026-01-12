Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Alors que l’avenir de Matt O’Riley n’est pas encore tranché à l’OM, ça bouge autour d’Himad Abdelli et d’Angel Gomes sur ce mercato hivernal.

Le mercato hivernal de l’OM s’anime sérieusement. Alors que le sort de Matt O’Riley reste encore indécis, les dossiers Himad Abdelli et Angel Gomes avancent à grands pas et promettent un hiver chaud sur la Canebière. Côté O’Riley, rien n’est encore tranché. Prêté cette saison par Brighton sans option d’achat, le milieu anglais vit une période mitigée sous le maillot marseillais. Malgré des discussions évoquées avec Brighton pour un transfert définitif, aucune décision n’a été prise pour l’instant, selon La Minute OM.

Le prêt d’O’Riley cassé dès cet hiver par l’OM ?

La Provence va plus loin : l’idée de casser son prêt en janvier a été évoquée en interne. L’avenir du milieu de terrain danois reste donc en suspens. En revanche, les mouvements autour d’Angel Gomes et Himad Abdelli prennent un coup d’accélérateur. La presse britannique confirme l’intérêt de Bournemouth pour l’ancien milieu anglais du LOSC. L’OM ne devrait pas le retenir et semble même pousser pour un départ afin de finaliser l’arrivée d’Abdelli.

Un accord à 3 M€ pour Abdelli ?

Toujours d’après La Provence, un accord pourrait être trouvé avec Angers pour un transfert autour de 3 millions d’euros, permettant à l’international algérien de débarquer à Marseille dès cet hiver. Pour l’heure, Abdelli, fraîchement revenu de la CAN, est attendu pour le match SCO-OM samedi soir à 21h, dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1.