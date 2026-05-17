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FRANCE

FC Nantes : premier coup dur pour le futur coach des Canaris en Ligue 2 !

Par Bastien Aubert - 17 Mai 2026, 20:00
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Mao et Kita au FC Nantes

Le retour aux affaires de Philippe Mao est mal perçu par une frange majoritaires des supporters du FC Nantes.

Le contexte ne s’apaise pas au FC Nantes. Alors que le club prépare déjà son futur en Ligue 2 après une saison très compliquée, un nouveau sujet sensible vient encore tendre l’atmosphère en interne autour de l’organigramme sportif. 

Les supporters rejettent déjà Mao ! 

Au centre des discussions : le retour probable de Philippe Mao dans une position influente au club. Selon un sondage publié par But!, la perception du public lui est très clairement défavorable.  À la question « Le retour de Philippe Mao aux affaires est-il une bonne chose ? », les résultats sont sans appel : 85,7 % de réponses négatives, contre seulement 7,1 % de oui et 7,1 % d’indécis. Un rejet massif qui illustre le climat de défiance autour de cette possible réorganisation interne.

Dans l’environnement du FC Nantes, Mao est régulièrement présenté comme un proche de la direction, associé à plusieurs fonctions successives au sein du club ces dernières années. Une proximité qui alimente les critiques d’une partie des supporters, déjà très remontés contre la gestion globale du projet.

Le futur coach du FC Nantes en terrain miné ?

Ce contexte pourrait également avoir des conséquences directes sur le futur entraîneur des Canaris. Car celui qui prendra la succession de Vahid Halilhodzic en cas de départ devra composer avec un environnement institutionnel déjà sous tension, où chaque décision sera scrutée de très près. L’enjeu dépasse donc largement le terrain.

La structure sportive du club, la répartition des rôles et les relations internes apparaissent comme des points cruciaux pour espérer stabiliser un projet qui reste fragile. Et ce rejet exprimé en ligne n’aide pas à apaiser les inquiétudes. Dans ce contexte, le futur coach du FC Nantes devra non seulement reconstruire un effectif pour la Ligue 2, mais aussi évoluer dans une organisation où la confiance semble déjà fortement entamée. Un double défi qui promet une intersaison particulièrement agitée du côté de la Beaujoire.

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