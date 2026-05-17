RC Lens : le futur remplaçant de Pierre Sage déjà connu ?

L’arrivée de Yannick Cahuzac dans le staff du RC Lens s’inscrit dans une logique de continuité et de préparation de l’avenir. Au-delà de son rôle d’adjoint, l’ancien capitaine pourrait incarner une option sérieuse pour la succession de Pierre Sage…

Le RC Lens continue de structurer son projet sportif autour de Pierre Sage, mais certains mouvements internes commencent déjà à dessiner des perspectives plus larges. L’arrivée confirmée de Yannick Cahuzac dans le staff technique sang et or n’est pas anodine : elle s’inscrit dans une dynamique de continuité… mais aussi potentiellement de préparation à l’avenir du banc lensois ?

Déjà adjoint dans le passé au club, Cahuzac revient dans un environnement qu’il connaît parfaitement, avec une identité forte et des exigences élevées. Ancien capitaine emblématique de Lens, il dispose d’un capital sympathie et d’une légitimité naturelle auprès du vestiaire et des supporters.

Un staff renforcé autour de Pierre Sage… et déjà tourné vers demain

Depuis son arrivée à l’été 2025, Pierre Sage a posé les bases d’un projet ambitieux à Lens, avec une équipe technique structurée et complémentaire. Le coach principal s’appuie notamment sur Jamal Alioui et plusieurs profils spécialisés pour maintenir une exigence élevée au quotidien.

Dans ce contexte, l’intégration de Cahuzac apparaît comme une pièce supplémentaire dans un puzzle déjà bien organisé. Son profil, marqué par l’intensité et la connaissance du club, correspond parfaitement à l’ADN lensois.

Mais on peut également estimer que cette arrivée dépasse le simple renfort de staff.

Cahuzac, un futur entraîneur principal en puissance ?

Sans que rien ne soit acté à court terme, le nom de Yannick Cahuzac circule déjà comme une option crédible pour l’avenir du banc lensois. Plusieurs signaux alimentent cette lecture :

sa proximité avec le club et son passé de capitaine

sa connaissance du vestiaire et de la culture lensoise

sa progression dans le milieu du coaching

son intégration progressive dans un staff de haut niveau

Dans cette logique, Cahuzac pourrait représenter une solution interne naturelle en cas de départ de Pierre Sage à moyen terme. Pour rappel, il a été sollicité pour endosser le rôle de numéro 1 à Lorient avec le départ de Pantaloni. Une proposition qu’il a déclinée.

Une transition pensée dans le temps long

À Lens, les décisions sportives s’inscrivent de plus en plus dans une vision structurée et anticipée. L’idée n’est pas de remettre en cause l’excellent travail de Pierre Sage, mais plutôt de préparer la suite sans rupture brutale.

Dans ce cadre, intégrer des profils comme Cahuzac dans le staff peut être vu comme une forme de transmission progressive, permettant à un futur entraîneur potentiel de s’imprégner du haut niveau et des exigences du club.