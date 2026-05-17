OM Mercato : ça bouge déjà pour trois cadres sacrifiés par McCourt !

Entre ambitions turques et nécessité de vendre, l’OM pourrait vivre un mercato estival particulièrement agité. Gouiri, Balerdi et Højbjerg attirent déjà les regards de Galatasaray et Besiktas.

Alors que l’OM va procéder à une grosse cure d’austérité, plusieurs dossiers chauds vont animer les discussions dans les prochains jours. Et les rumeurs vont déjà bon train.

D’après les informations relayées par le compte spécialisé OManiaque, citant le média turc Efsane Fotospor, Galatasaray serait prêt à proposer 15 millions d’euros pour recruter Amine Gouiri. Avec 10 buts et 5 passes dé cette saison, l’international algérien continue de bénéficier d’une belle cote sur le marché grâce à son profil technique et sa polyvalence offensive.

Des émissaires de Besiktas à Marseille pour Balerdi ?

Dans le même temps, un autre dossier important concerne Leonardo Balerdi. Selon Haber Merkezi, Besiktas compterait envoyer des représentants à Marseille dans une dizaine de jours afin de négocier directement avec les dirigeants olympiens pour le défenseur argentin. Capitaine à plusieurs reprises cette saison, Balerdi se dirige plus que jamais vers un départ cet été..

Enfin, toujours selon Efsane Fotospor, Galatasaray et Besiktas suivraient également la situation de Pierre-Emile Højbjerg. Le milieu danois, qui entretenait une relation fusionnelle avec De Zerbi, est lessivé par cette saison et donc également sur le départ.

À Marseille, l’été s’annonce très chaud afin d’atteindre l’objectif des 100 millions d’euros de vente cet été. Reste désormais à savoir si ces intérêts se transformeront en offres concrètes dans les prochaines semaines.