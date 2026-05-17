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FRANCE

OM – Stade Rennais : énorme surprise dans le onze de Haise ?

Par Bastien Aubert - 17 Mai 2026, 08:00
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Franck Haise (Stade Rennais)

Pour le choc contre l’OM au Vélodrome (21h), Franck Haise pourrait être tenté de modifier son onze au Stade Rennais.

Franck Haise entretient le suspense. À quelques heures du choc entre l’OM et le Stade Rennais au Vélodrome (21h), l’entraîneur breton pourrait réserver une grosse surprise tactique dans son onze de départ. Et un nom revient avec insistance au centre des réflexions : Breel Embolo.

Selon L’Équipe, le technicien rennais hésite encore entre deux systèmes pour défier l’OM. Privé de plusieurs joueurs importants, Haise devra déjà composer avec les absences de Przemysław Frankowski, de Jérémy Jacquet et surtout de Brice Samba, suspendu pour cette rencontre. Une absence majeure pour Rennes. Dans les cages, c’est le jeune Mathys Silistrie qui devrait être titularisé pour seulement sa deuxième apparition en Ligue 1 après son premier match face au RC Lens en février dernier. Mais la grande interrogation concerne surtout l’animation offensive rennaise.

Un 4-4-2 plus offensif avec Embolo ?

Selon L’Équipe, Haise hésite fortement entre reconduire le 4-3-3 utilisé contre le Paris FC lors de la dernière journée ou revenir vers un 4-4-2 plus offensif avec Embolo. Le dilemme est clair. Le 4-3-3 permet au Stade Rennais de renforcer l’axe du terrain avec Sebastian Szymanski et d’apporter davantage de maîtrise au milieu. Mais ce système oblige également Haise à sacrifier Embolo au coup d’envoi. Or, l’entrée de l’attaquant suisse lors du dernier match avait complètement changé la dynamique offensive rennaise. Passé en 4-4-2 après son apparition, Rennes avait réussi à renverser la rencontre.

La défense aussi au centre des discussions 

Un élément qui pousse forcément Haise à réfléchir jusqu’au dernier moment. Autre incertitude importante : la défense. Lors de la précédente journée, le coach du Stade Rennais avait déjà surpris en repositionnant Anthony Rouault dans l’axe gauche plutôt que Lilian Brassier aux côtés d’Abdelhamid Aït-Boudlal. Et cette option pourrait être reconduite face à Marseille. Dans un Vélodrome qui s’annonce bouillant pour cette dernière journée, Haise sait qu’un simple détail tactique pourrait faire basculer la rencontre. Et son choix final autour d’Embolo pourrait bien être l’une des clés majeures de ce choc très attendu.

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