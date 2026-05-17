Au centre de toutes les attentions au Real Madrid, Kylian Mbappé (27 ans) file le parfait amour avec Ester Exposito…

Kylian Mbappé n’a même pas encore terminé sa saison au Real Madrid que son nom enflamme déjà la presse people espagnole. Cette fois, ce n’est ni un transfert ni une polémique sportive qui agitent les réseaux sociaux, mais une rumeur venue tout droit des coulisses de La Casa de Papel. Et forcément, le nom associé à celui du capitaine des Bleus fait énormément parler : Ester Expósito.

L’actrice espagnole, révélée mondialement grâce à Elite, serait dans le viseur de Netflix pour intégrer la nouvelle phase de La Casa de Papel. Une information qui a déjà provoqué une énorme agitation chez les fans de séries espagnoles.

Ester Expósito, future star de La Casa de Papel ?

Mais en Espagne, certains médias people vont déjà plus loin. Depuis plusieurs semaines, les apparitions publiques de Mbappé à Madrid et certaines interactions autour d’Ester Expósito alimentent discrètement les spéculations. Rien d’officiel évidemment, mais cela suffit largement à déclencher une vague de commentaires sur les réseaux sociaux.

Et le timing intrigue. D’un côté, Mbappé devient la nouvelle immense superstar du Real Madrid et de la capitale espagnole. De l’autre, Ester Expósito continue de s’imposer comme l’un des visages les plus puissants du divertissement espagnol. Deux icônes ultra médiatiques réunies dans la même ville : forcément, la machine à rumeurs s’emballe. Quant à Netflix, la plateforme n’a toujours pas officialisé la présence d’Ester Expósito dans la future saison de La Casa de Papel. Entre football mondial, séries à succès et star-system madrilène, tous les ingrédients sont réunis pour faire monter la température autour de cette rumeur déjà virale.