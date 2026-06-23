Alors que Julian Alvarez a affirmé publiquement son souhait de quitter l’Atlético de Madrid avec le FC Barcelone en ligne de mire, le Real Madrid pourrait relancer ce dossier brûlant.

Le dossier Julian Alvarez vient de basculer dans une toute autre dimension. Alors que le PSG et le FC Barcelone surveillent depuis plusieurs semaines la situation de l’attaquant argentin, les dernières heures ont provoqué un véritable séisme en Espagne. Entre la volonté affichée du joueur de quitter l’Atlético Madrid, la colère des dirigeants madrilènes et le retour inattendu du Real Madrid, le feuilleton s’annonce explosif.

Julian Alvarez annonce son départ

Tout a commencé avec une déclaration fracassante de l’international argentin après la victoire de son équipe face à l’Autriche (2-0) en Coupe du Monde : « Ce n’est pas le moment d’en parler, mais je ne peux pas non plus me cacher, j’essaie d’être une personne honnête. J’ai parlé avec les personnes de l’Atlético Madrid et je pense que ce qui est le mieux pour tout le monde, c’est un transfert. Je veux réaliser mon rêve. » Des propos qui ne laissent aucune place au doute. Julian Alvarez souhaite quitter l’Atlético Madrid et l’a désormais assumé publiquement. Une annonce qui a immédiatement déclenché une réaction extrêmement virulente du club madrilène. Selon le quotidien As, une source interne de l’Atlético n’a pas hésité à viser directement le FC Barcelone.

« Tout le monde sait que c’est un club malhonnête. Mais ils se sont heurtés à un club qui ne les laissera pas s’en tirer. » Les dirigeants des Colchoneros sont convaincus que le Barça aurait entamé des discussions avec le joueur sans avoir obtenu l’accord préalable du club, une pratique interdite lorsque le joueur est encore sous contrat. L’Atlético envisage désormais de saisir les instances sportives afin de dénoncer ces supposées manœuvres. Le club madrilène se montre également inflexible sur l’avenir de son attaquant. « Barcelone ne pourra rien payer pour Julián, et il ne sera pas transféré à Barcelone. Soit ils paient la clause libératoire de 500 millions d’euros, soit ils ne donnent rien. » Le ton est donné : la guerre est officiellement déclarée entre les deux clubs espagnols.

Le PSG et le Real Madrid à l’affût

Et c’est précisément dans ce contexte explosif qu’un troisième acteur majeur pourrait entrer en scène. Selon Josep Pedrerol, figure emblématique d’El Chiringuito, le Real Madrid n’aurait absolument pas abandonné le dossier : « Le Real n’est pas à écarter dans ce dossier. » Une déclaration qui relance totalement les spéculations. Le club merengue aurait déjà tenté une première approche il y a quelques jours, sans succès face au refus catégorique de l’Atlético. Mais les événements récents pourraient modifier certains équilibres.

Pendant que les géants espagnols se livrent une bataille ouverte, le PSG observe attentivement l’évolution du dossier. Le profil de Julian Alvarez correspond parfaitement aux critères recherchés par Luis Enrique : mobilité, polyvalence offensive, intensité et expérience du très haut niveau. Toutefois, la fermeté affichée par l’Atlético Madrid risque de compliquer la tâche de tous les prétendants. Une chose est certaine : avec un joueur qui veut partir, un FC Barcelone accusé de négociations illicites, un Real Madrid prêt à revenir à la charge et un PSG toujours en embuscade, le feuilleton Julian Alvarez pourrait devenir l’un des plus explosifs de ce mercato estival.