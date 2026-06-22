Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Courtisé par le PSG et le FC Barcelone au mercato, Julian Alvarez (26 ans) attend un signe en vue d’un départ de l’Atlético Madrid cet été.

Le dossier Julian Alvarez pourrait bien enflammer la fin du mercato. Depuis plusieurs semaines, l’attaquant argentin est régulièrement associé aux plus grands clubs européens. Parmi les prétendants les plus insistants figurent le PSG et le FC Barcelone, deux formations à la recherche d’un renfort offensif de premier plan. Et les dernières informations venues d’Espagne pourraient relancer totalement ce feuilleton.

Le transfert d’Alvarez bouclé cette semaine ?

Alors que l’Atlético Madrid ne semble pas particulièrement disposé à se séparer de son joueur, la situation pourrait néanmoins évoluer rapidement. Selon José Alvarez, journaliste de l’émission El Chiringuito, le FC Barcelone reste particulièrement attentif à l’évolution du dossier. « Le Barça attend un geste de Julian Alvarez. L’intention du joueur argentin est d’être transféré ces prochaines heures ou ces prochains jours », a-t-il affirmé. Une déclaration qui risque de faire grand bruit en Espagne mais également en France.

Si l’information se confirme, cela signifierait que l’international argentin serait ouvert à un changement de club avant la fermeture du marché des transferts. Le FC Barcelone surveille la situation avec attention et espère manifestement un signal fort du joueur pour avancer concrètement. Cependant, le club catalan devra composer avec une concurrence redoutable. Le PSG suit également le dossier depuis plusieurs semaines et dispose d’arguments financiers bien supérieurs à ceux du Barça.

Le PSG décroché par le FC Barcelone ?

Pour Paris, l’opportunité serait particulièrement intéressante. Luis Enrique souhaite conserver un secteur offensif compétitif capable de rivaliser avec les meilleures équipes européennes. L’arrivée d’un joueur du calibre de Julian Alvarez représenterait un renfort majeur pour les ambitions parisiennes. Reste désormais à savoir si l’Atlético Madrid acceptera d’ouvrir la porte à un départ.

Le club madrilène considère toujours l’Argentin comme une pièce importante de son projet sportif et pourrait se montrer particulièrement exigeant dans les négociations. Une chose est certaine : les prochaines heures s’annoncent décisives. Entre le PSG, le FC Barcelone et l’Atlético Madrid, tous les ingrédients semblent réunis pour assister à l’un des grands feuilletons de cette fin de mercato. Si Julian Alvarez passe réellement à l’action pour forcer son départ, le dossier pourrait rapidement prendre une nouvelle dimension.