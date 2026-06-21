PSG Mercato : Paris s’active pour un recalé de Mourinho au Real Madrid

Le PSG s’intéresse de près à Nico Paz, jeune talent du Real Madrid actuellement à Côme, dont l’avenir est incertain depuis les choix de José Mourinho en interne.

Le PSG suit avec attention la situation de Nico Paz, l’un des jeunes milieux offensifs les plus prometteurs du football européen. Selon les informations de Média Foot, le club parisien « aurait pris son téléphone pour prendre les renseignements du dossier et la température auprès de l’agent du joueur ».

Formé au Real Madrid, Nico Paz s’est révélé en Serie A sous les couleurs de Côme, où il enchaîne les performances convaincantes (13 buts et 7 passes dé en 40 matchs). À seulement 21 ans, l’international argentin attire déjà plusieurs cadors européens grâce à sa vision du jeu, sa qualité technique et sa capacité à évoluer entre les lignes.

Un avenir brouillé au Real Madrid

Le dossier s’est complexifié ces dernières semaines du côté madrilène. Alors que le Real Madrid disposait d’une clause de rachat avantageuse pour récupérer son joueur, la nouvelle direction sportive et les choix internes autour de José Mourinho auraient modifié les plans initiaux.

Selon plusieurs sources, le club merengue hésite désormais à réintégrer immédiatement le joueur dans un secteur déjà très concurrentiel. L’idée d’un retour n’est donc plus automatique, ouvrant la porte à un transfert ou à un nouveau prêt prolongé.

Cette incertitude a relancé l’intérêt de plusieurs clubs européens, dont le PSG, qui surveille activement l’évolution du dossier.

Côme en position d’attente

De son côté, Côme espère conserver sa pépite au moins une saison supplémentaire. Le club italien, satisfait de son rendement, sait toutefois que la montée en puissance du joueur attire des offres de plus en plus importantes sur le marché.

Le Real Madrid conserve néanmoins un droit de regard sur son avenir, avec une option de rachat estimée entre 9 millions d’euros, alors qu’il est estimé à… 80 millions selon Transfermarkt !

Le PSG prêt à saisir l’opportunité ?

Dans ce contexte, le PSG pourrait tenter de se positionner si la situation se débloque. Le club parisien cherche à renforcer son entrejeu offensif avec des profils jeunes, techniques et capables de s’intégrer dans un projet à long terme. Nico Paz correspond à ce profil, même si aucune offre officielle n’a encore été formulée à ce stade.

Le mercato d’été pourrait donc rapidement s’animer autour du milieu argentin. Entre le Real Madrid, Côme et plusieurs clubs européens dont le PSG, l’avenir de Nico Paz reste totalement ouvert.

Une chose est sûre : son nom va continuer d’agiter le marché des transferts dans les prochaines semaines.