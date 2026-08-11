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FRANCE

PSG : un transfert à 35 M€ déclenche déjà une fronde en Italie

Par Wladimir DELCROS - 11 Août 2026, 05:21
PSG : un transfert à 35 M€ déclenche déjà une fronde en Italie

Le PSG se rapproche d’un accord avec Parme pour Zion Suzuki, mais l’avenir immédiat du gardien japonais reste à définir. La possibilité de le voir rejoindre la Juventus en prêt suscite déjà de vives critiques de l’autre côté des Alpes.

Le PSG touche au but pour Suzuki

On vous en parlait ce lundi, le dossier Zion Suzuki a connu un retournement de situation au PSG. Depuis, les discussions ont avancé : un accord serait désormais proche avec Parme autour d’un transfert estimé à 35 M€.

Paris doit encore trancher la question de son avenir à court terme. Le gardien international japonais, dont la valeur marchande atteint actuellement 30 M€, pourrait rester dans la capitale ou repartir immédiatement en prêt afin de conserver du temps de jeu.

La Juventus prête à l’accueillir

Selon les dernières informations relayées par Foot Mercato, la Juventus est déjà disposée à accueillir Suzuki sous la forme d’un prêt. Spalletti apprécie particulièrement le profil du portier de 23 ans et pousserait dans ce sens.

Le recrutement parisien continue parallèlement de faire parler, Willian Pacho ayant récemment raconté les coulisses de son arrivée au club en 2024.

Rampulla démonte l’opération

Cette éventuelle opération entre le PSG et la Vieille Dame ne fait toutefois pas l’unanimité. Ancien gardien de la Juventus, Michelangelo Rampulla s’est montré particulièrement sévère : « La Juve n’est pas une filiale du PSG, ça n’aurait aucun sens. »

Rampulla préférerait miser sur Marco Carnesecchi ou donner sa chance à Mattia Perin, accompagné d’un jeune gardien capable de devenir numéro un. Il estime également que Michele Di Gregorio doit partir. Un avis tranché qui ne semble pas partagé par Spalletti, séduit par Suzuki malgré les critiques entourant déjà ce possible prêt.

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