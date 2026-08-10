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FRANCE

PSG Mercato : double coup de tonnerre pour Barcola ! 

Par Bastien Aubert - 10 Août 2026, 09:40
Bradley Barcola (PSG)
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Annoncé proche de Liverpool, Bradley Barcola (PSG, 23 ans) pourrai finalement s’engager avec un autre club anglais sur ce mercato estival. 

Le dossier Bradley Barcola connaît un nouveau rebondissement au PSG. Alors que Liverpool semblait avoir pris une longueur d’avance pour attirer l’international français, Arsenal aurait décidé de passer à l’action.

Liverpool garde pourtant la préférence de Barcola

Selon The Athletic, les Gunners explorent actuellement un accord avec le PSG pour recruter le joueur de 23 ans. Le club londonien devrait même accélérer dans les prochains jours après avoir appris que Barcola aurait fait d’un départ vers Arsenal une priorité absolue. Le dossier reste particulièrement ouvert. 

Sébastien Vidal confirme en effet qu’Arsenal réactive la piste Barcola, un intérêt qui ne date pas d’hier. Le club anglais apprécie depuis longtemps le profil du Français et entend se positionner au cas où Liverpool ne parviendrait pas à finaliser l’opération. Car à ce stade, une tendance demeure : Barcola privilégierait Liverpool s’il devait quitter Paris. Le projet des Reds aurait donc toujours une longueur d’avance dans l’esprit du joueur.

Arsenal veut profiter du flou au PSG

Les Gunners ont donc décidé de ne pas rester spectateurs. Conscients de la préférence de Barcola pour Liverpool, les dirigeants londoniens savent que leur meilleure chance pourrait être de se positionner rapidement. Si les discussions entre le PSG et Liverpool venaient à ralentir, Arsenal pourrait alors devenir une alternative particulièrement crédible. Le club londonien souhaite donc être prêt au cas où la situation se débloquerait en sa faveur. Pour le PSG, cette nouvelle concurrence anglaise pourrait également avoir son importance. Si plusieurs clubs de Premier League se disputent Barcola, Paris pourrait disposer d’une position plus favorable dans les négociations.

Liverpool n’est désormais plus seul. Arsenal vient de revenir dans la course et pourrait faire grimper les enchères autour de l’ailier français. Une situation qui pourrait rapidement devenir très intéressante pour le PSG. Le mercato de Barcola se transforme donc progressivement en véritable duel de Premier League. Liverpool conserve une longueur d’avance grâce à la préférence du joueur, mais Arsenal entend bien profiter de la moindre ouverture. Tout pourrait désormais dépendre de la capacité des Reds à concrétiser leur intérêt. Si Liverpool échoue à boucler le dossier, Arsenal pourrait immédiatement passer à l’offensive. Les prochains jours s’annoncent donc décisifs pour l’avenir de l’ailier parisien.

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