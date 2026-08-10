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OM Mercato : coup dur de dernière minute pour Medina ! 

Par Bastien Aubert - 10 Août 2026, 10:00
Facundo Medina (OM)
non signé
Quatre feux verts. Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures. ?

En partance pour le Bayer Leverkusen, Facundo Medina (27 ans) devrait rapporter moins que prévu à l’OM sur ce mercato estival. 

Le départ de Facundo Medina se précise sérieusement. Selon Florian Plettenberg, journaliste de Sky Sport Allemagne, le Bayer Leverkusen a trouvé un accord complet avec l’OM pour recruter le défenseur argentin. 

Un transfert autour de 20 millions d’euros

Le joueur de 27 ans est attendu en Allemagne afin de passer sa visite médicale avant de signer son nouveau contrat, qui devrait courir jusqu’en 2031. Une nouvelle aventure se profile donc pour l’ancien Lensois, arrivé à Marseille il y a seulement un an.

Mais le montant de l’opération risque de laisser un goût amer aux dirigeants marseillais. Selon Sky Sport Allemagne, le transfert de Facundo Medina devrait se conclure autour de 20 millions d’euros. Une somme qui interpelle forcément, puisque l’OM avait initialement fixé des prétentions plus élevées pour son défenseur. Un montant de 25 millions d’euros avait notamment été évoqué ces dernières semaines. Finalement, Marseille devrait donc récupérer sensiblement moins que prévu.

Une opération blanche pour l’OM ?

Le problème est d’autant plus important que Facundo Medina avait été recruté au RC Lens pour environ 20 millions d’euros. Un an seulement après son arrivée sur la Canebière, le défenseur argentin pourrait donc repartir pour une somme quasiment identique. Autrement dit, l’OM ne réaliserait pratiquement aucune plus-value sur cette opération. Une situation forcément décevante pour un club qui doit justement générer des liquidités afin de poursuivre son mercato. Medina aura pourtant laissé une bonne impression à Marseille, mais son passage pourrait finalement se traduire par une opération financière proche de l’équilibre.

De son côté, le Bayer Leverkusen réalise un joli coup. Le club allemand récupère un défenseur de 27 ans, expérimenté et déjà habitué aux exigences du haut niveau. Medina devrait désormais découvrir un nouveau championnat après la Ligue 1 et une première expérience européenne avec l’OM. Son contrat jusqu’en 2031 témoigne également de la confiance accordée par Leverkusen à l’international argentin, qui sort d’une bonne Coupe du Monde achevée en finale contre l’Espagne (0-1, ap).

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