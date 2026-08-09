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FRANCE

OM : la compo de Genesio pour affronter Bilbao en amical

Par William Tertrin - 9 Août 2026, 17:00
Bruno Genesio (OM)

Voici la compo officielle de l’OM pour affronter Bilbao en match amical.

Ce dimanche, l’OM retrouve un Vélodrome qui ne fera pas le plein pour affronter Bilbao à l’occasion de son avant-dernier match amical. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Bruno Genesio. Coup d’envoi à 17h30.

La compo de l’OM

de Lange – Weah, Cornelius, Balerdi, Emerson – Abdelli, Højbjerg – Harit, Gomes, Paixão – Gouiri.

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