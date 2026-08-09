OM : la compo de Genesio pour affronter Bilbao en amical

Voici la compo officielle de l’OM pour affronter Bilbao en match amical.
Ce dimanche, l’OM retrouve un Vélodrome qui ne fera pas le plein pour affronter Bilbao à l’occasion de son avant-dernier match amical. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Bruno Genesio. Coup d’envoi à 17h30.
La compo de l’OM
de Lange – Weah, Cornelius, Balerdi, Emerson – Abdelli, Højbjerg – Harit, Gomes, Paixão – Gouiri.
📋Le XI de départ de Bruno Genesio pour le premier match de la saison au @CEPACVelodrome contre l’Athletic Bilbao⬇️ #OMAthleticClub pic.twitter.com/K5h9P9LJut— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 9, 2026