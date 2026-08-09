OM Mercato : accord de principe trouvé pour un transfert à 14 M€ !

Arrivé à l’OM en 2024, Pierre-Emile Højbjerg pourrait déjà faire son retour en Premier League. En effet, un accord de principe aurait été trouvé entre l’Olympique de Marseille et Newcastle.

L’avenir de Pierre-Emile Højbjerg semble s’écrire loin de Marseille. Selon les informations du compte @intexcl, l’OM et Newcastle United ont trouvé un accord de principe pour le transfert du milieu de terrain danois. L’opération serait estimée à environ 14 millions d’euros, tandis que le joueur aurait déjà donné son feu vert pour retrouver la Premier League.

Newcastle accélère sur Højbjerg

Après deux saisons passées à l’OM, Pierre-Emile Højbjerg est devenu une cible prioritaire de Newcastle, désireux de renforcer son entrejeu avec un profil expérimenté. Les Magpies auraient rapidement avancé dans les discussions avec les dirigeants marseillais, jusqu’à parvenir à un accord de principe autour d’un montant avoisinant les 14 M€.

Le milieu danois, qui connaît parfaitement le championnat anglais après ses passages à Southampton et Tottenham, aurait lui aussi validé le projet sportif proposé par le club du nord de l’Angleterre.

Tottenham également gagnant dans l’opération

L’ancien club de Højbjerg ne devrait pas repartir les mains vides. Toujours selon les mêmes informations, Tottenham bénéficierait d’une clause à la revente, lui permettant de récupérer environ 2,3 millions d’euros sur cette transaction.

Une clause qui réduit légèrement la somme nette encaissée par l’OM, mais qui reste intéressante pour un joueur recruté il y a seulement un an.

Un départ qui se précise

À ce stade, le transfert n’est pas encore officiellement bouclé, mais les différentes parties seraient en train de finaliser les derniers détails administratifs. Sauf retournement de situation, Pierre-Emile Højbjerg devrait donc retrouver la Premier League dans les prochains jours et s’engager avec Newcastle.

Pour l’OM, ce départ pourrait également la porte à l’arrivée d’un nouveau milieu de terrain avant la fermeture du mercato estival.