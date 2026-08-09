OM Mercato : un nouveau club s’est positionné pour Amine Gouiri !

Amine Gouiri pourrait-il quitter l’OM cet été ? Alors que Marseille cherche encore à alléger son effectif, l’attaquant algérien attire plusieurs regards en Europe.

Le mercato marseillais pourrait réserver une nouvelle surprise avec Amine Gouiri. Malgré un contrat qui court jusqu’en 2029, l’international algérien fait partie des joueurs dont la situation mérite d’être surveillée dans les prochaines semaines.

Son profil séduit notamment à l’étranger. D’après les dernières informations de Foot Mercato, le FC Séville s’était renseigné sur le joueur en juillet avant de prendre ses distances face aux prétentions marseillaises, estimées autour de 30 millions d’euros.

Gouiri pas fermé à un départ ?

Une somme qui correspond globalement à la cote actuelle de Gouiri, évaluée à 28 millions d’euros par Transfermarkt. L’attaquant de 26 ans sort par ailleurs d’un exercice à 11 buts et 5 passes décisives sous le maillot marseillais.

Le dossier reste donc ouvert. D’autant que Gouiri lui-même n’a pas totalement fermé la porte à un départ, tout en assurant vouloir rester concentré sur sa préparation avec l’OM. Plusieurs clubs auraient désormais le dossier à l’œil, ce qui pourrait rapidement faire monter la pression autour de Marseille.

Pour l’instant, aucune offre à la hauteur des attentes olympiennes n’est toutefois annoncée. Gouiri reste donc un joueur de l’OM, mais son avenir pourrait devenir l’un des feuilletons à suivre de cette fin de mercato.