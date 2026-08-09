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FRANCE

FC Nantes : Waldemar Kita a complètement craqué après la défaite contre le Red Star

Par William Tertrin - 9 Août 2026, 21:40

La défaite du FC Nantes contre le Red Star (0-1) n’a pas seulement laissé des traces sur le terrain. À l’issue de la rencontre, le président Waldemar Kita est apparu particulièrement agacé.

Le FC Nantes a parfaitement manqué son rendez-vous face au Red Star. Battus 1-0 dans une Beaujoire à huis clos, les Canaris ont livré une copie très décevante, incapable de répondre aux attentes suscitées par ce début de saison. Une prestation qui a immédiatement provoqué la colère des supporters, mais aussi celle de leur président.

Selon les informations rapportées par Ouest-France, Waldemar Kita est apparu particulièrement énervé dès le coup de sifflet final.

Une pression déjà importante autour du FC Nantes

Relégué en Ligue 2 au terme de la saison précédente, le FC Nantes affiche clairement son ambition de retrouver l’élite le plus rapidement possible. Chaque faux pas est donc scruté de près, d’autant plus lorsqu’il intervient face à un adversaire considéré comme largement à la portée des Jaune et Vert.

La frustration de Waldemar Kita reflète également les attentes placées dans cet effectif, appelé à jouer les premiers rôles cette saison. Après une prestation pas vraiment à la hauteur des ambitions, le président nantais n’a pas caché son mécontentement. Une réaction logique mais tout de même assez risible, étant donné qu’il est le premier responsable de la situation actuelle au FCN.

Un message fort envoyé au groupe

Cette réaction du président constitue déjà un signal fort envoyé aux joueurs et au staff. Dans un championnat où chaque point comptera pour la course à la remontée, le FC Nantes sait qu’il ne pourra pas multiplier ce type de prestations.

Les prochains jours seront donc importants pour mesurer la réponse du groupe, alors que les Canaris devront rapidement rebondir à Laval afin d’éviter que cette première désillusion ne s’installe durablement dans les têtes.

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