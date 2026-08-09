OM, RC Lens Mercato : un attaquant de Ligue 1 ouvre la porte, grosse bataille en vue !

À un an de la fin de son contrat avec le Toulouse FC, Yann Gboho pourrait être l’une des belles opportunités du mercato en Ligue 1. L’OM et le RC Lens se seraient renseignés sur l’ailier ivoirien, qui privilégierait un club français qualifié pour une Coupe d’Europe.

Yann Gboho pourrait bien animer le mercato estival. Sous contrat avec le Toulouse FC jusqu’en 2027, le joueur de 25 ans ne serait pas opposé à l’idée de poursuivre sa carrière en Ligue 1, à condition de rejoindre un club capable de jouer l’Europe.

Une situation qui n’a pas échappé à plusieurs prétendants. L’OM, déjà associé au joueur, et le RC Lens, tout comme l’AS Monaco, auraient pris des renseignements concernant l’ancien Rennais, selon @Abdel_hamed6. Pour l’heure, aucun de ces clubs n’aurait cependant formulé d’offre concrète.

L’OM et Lens à l’affût pour Gboho

L’intérêt marseillais comme lensois pourrait donc prendre de l’ampleur dans les prochaines semaines. Gboho sort d’une saison convaincante avec le TFC, avec 10 buts et 4 passes décisives en 36 rencontres toutes compétitions confondues.

Le dossier reste néanmoins ouvert puisque Sporting Kansas City est également passé à l’action. Le club de MLS aurait formulé une offre pour le Toulousain, alors que sa valeur est estimée à 18 millions d’euros par Transfermarkt. Un montant bien trop élevé pour les finances marseillaises, mais aussi lensoises.

Pour l’OM et le RC Lens, le temps pourrait donc presser : Gboho semble avoir une préférence pour un projet européen en Ligue 1, mais l’intérêt américain constitue une réelle alternative. Reste désormais à savoir si Marseille ou Lens décidera de passer des renseignements à une véritable offensive.