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FRANCE

OM Mercato : un attaquant très convoité de Ligue 1 a dit oui à Marseille !

Par William Tertrin - 11 Juin 2026, 17:20
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L’OM aurait reçu les faveurs d’un attaquant très en vue de Ligue 1, mais il faudra sortir le chéquier pour se l’offrir…

Le mercato de l’OM pourrait bien s’accélérer autour d’un dossier très chaud en Ligue 1. Selon les révélations de Santi Aouna, journaliste de Foot Mercato, Yann Gboho, ailier du TFC, serait ouvert à un départ vers l’OM cet été. « Lui aimerait aller à l’OM en tout cas », a indiqué Santi Aouna sur X, confirmant l’intérêt du joueur pour le club phocéen.

Une information qui change la donne dans un dossier déjà actif, puisque le joueur de 25 ans est également courtisé par le Sporting Kansas City, qui a formulé une offre concrète pour s’attacher ses services.

Un dossier complexe pour l’OM

Si l’intérêt du joueur est réel, le transfert reste loin d’être bouclé. Le dossier dépendra notamment de la situation financière de l’OM et de ses marges de manœuvre sur le mercato.

Estimé à près de 18 millions d’euros selon Transfermarkt, Yann Gboho représente un investissement conséquent pour le club marseillais, qui doit encore composer avec des finances très délicates, et toujours en attente de la décision de l’UEFA.

Auteur d’une saison solide avec le Toulouse FC (10 buts et 4 passes dé), Gboho s’est imposé comme un des meilleurs ailiers du championnat. Sa polyvalence offensive attire plusieurs clubs, mais Marseille semble aujourd’hui tenir une longueur d’avance dans son esprit.

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