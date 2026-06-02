OM Mercato : Les 5 joueurs susceptibles de signer à l’OM cet été !

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Après une saison décevante conclue par une qualification en Ligue Europa, l’Olympique de Marseille s’apprête à vivre un été décisif. Avec l’arrivée de Grégory Lorenzi aux commandes du recrutement et plusieurs départs attendus dans l’effectif, le club phocéen va devoir se renforcer intelligemment pour retrouver ses ambitions.

Plusieurs profils évoluant en Ligue 1 pourraient ainsi figurer parmi les priorités du mercato marseillais. Tour d’horizon de cinq joueurs qui ont le profil pour débarquer sur la Canebière.

Arthur Avom, le patron du nouveau milieu marseillais ?

Le milieu de terrain de Lorient coche de nombreuses cases pour l’OM. À seulement 21 ans, Arthur Avom s’est imposé comme l’un des meilleurs milieux box-to-box de Ligue 1 grâce à son activité incessante, sa qualité de projection et sa capacité à accélérer le jeu.

Alors que le milieu marseillais devrait être profondément remodelé cet été, son profil apparaît comme une solution idéale pour apporter davantage d’intensité et de volume dans l’entrejeu.

Estimé à 15 millions d’euros par Transfermarkt, le Camerounais arrive également dans une situation contractuelle intéressante puisque son contrat expire en juin 2026. Une opportunité qui attire déjà plusieurs clubs français ainsi que l’Union Berlin.

Dayann Méthalie, l’avenir du couloir gauche ?

L’une des révélations de la saison du côté de Toulouse. À seulement 20 ans, Dayann Méthalie impressionne par ses qualités athlétiques exceptionnelles et sa capacité à répéter les efforts à haute intensité.

Le latéral français possède un profil moderne particulièrement recherché : rapide, explosif et capable de couvrir son couloir pendant 90 minutes.

Estimé à 12 millions d’euros par Transfermarkt, son prix pourrait toutefois grimper bien au-delà de cette somme tant les prétendants commencent à se multiplier. Pour l’OM, il représenterait un investissement important mais aussi un pari sur l’avenir.

Yann Gboho, le joueur prêt à franchir un cap

À 25 ans, Yann Gboho semble enfin avoir trouvé la régularité qui lui a parfois manqué au cours de sa carrière. Auteur de 8 buts et 3 passes décisives avec Toulouse cette saison, il a confirmé qu’il pouvait être un joueur décisif dans un club ambitieux.

Polyvalent offensivement, capable d’évoluer sur les ailes comme dans l’axe, il pourrait devenir une cible sérieuse de l’OM si Mason Greenwood venait à quitter le club cet été.

Valorisé à 15 millions d’euros, Gboho pourrait être tenté par un projet lui permettant de découvrir une nouvelle dimension européenne.

Illan Kebbal, le Marseillais qui fait rêver les supporters

Son nom revient régulièrement dans les discussions des supporters olympiens. Illan Kebbal a réalisé une saison convaincante malgré une deuxième partie d’exercice plus compliquée.

Le milieu offensif possède cette créativité et cette qualité technique qui font parfois défaut à l’OM. Surtout, son attachement au club marseillais est connu de tous.

Estimé à 12 millions d’euros par Transfermarkt, il pourrait représenter une option crédible pour renforcer l’animation offensive olympienne, notamment si plusieurs mouvements interviennent dans le secteur offensif.

Kévin Pedro, le gros coup à tenter à Saint-Étienne

L’ASSE pourrait avoir du mal à conserver toutes ses pépites cet été. Parmi elles, Kévin Pedro apparaît comme l’un des talents les plus prometteurs de sa génération.

Révélation de la saison stéphanoise, le jeune joueur a montré de belles qualités malgré un contexte parfois compliqué chez les Verts. Son potentiel attire déjà de nombreux observateurs et l’OM pourrait être tenté de se positionner rapidement.

Estimé à seulement 7 millions d’euros par Transfermarkt, il représente sans doute l’une des meilleures opportunités du marché français. Reste à savoir si Kilmer Sports Ventures acceptera de laisser partir l’un des joueurs les plus prometteurs de son projet.

Lorenzi prépare un mercato ambitieux

Entre jeunes talents à fort potentiel, joueurs déjà confirmés en Ligue 1 et opportunités de marché, l’OM dispose de nombreuses pistes pour bâtir un effectif capable de jouer les premiers rôles en championnat tout en réalisant un beau parcours en Ligue Europa.

Arthur Avom, Dayann Méthalie, Yann Gboho, Illan Kebbal et Kévin Pedro incarnent parfaitement la nouvelle stratégie que pourrait mettre en place Grégory Lorenzi : recruter des joueurs performants, encore en pleine progression et capables d’apporter une vraie plus-value sportive à court terme.

Reste désormais à savoir combien de ces dossiers se transformeront en recrues concrètes lors d’un mercato qui s’annonce particulièrement mouvementé sur la Canebière.