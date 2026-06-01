OM Mercato : deux nouvelles signatures bouclées !

L’OM aurait bouclé la signature des premiers contrats professionnels de deux nouveaux jeunes issus de son centre de formation.

L’Olympique de Marseille continuerait de miser sur les jeunes issus de son centre de formation. Après Anis Doubal, Tadjidine Mmadi, Saïd Remadnia, Milan Leccese ou encore Antoine Valero, deux nouveaux jeunes seraient passés professionnels chez les Phocéens : Kelyann Bezahaf et Mathis Clément.

Bezahaf et Clément passent pros à l’OM

Comme rapporté par Football Club de Marseille, les deux pistons auraient signé leur premier contrat professionnel avec l’OM. Membres de la génération victorieuse en Gambardella 2024, Kelyann Bezahaf et Mathis Clément sont considérés comme deux éléments prometteurs de la formation marseillaise.

Ces signatures témoigneraient de la volonté des dirigeants olympiens de sécuriser leurs meilleurs jeunes talents et de préparer l’avenir du club. Kelyann Bezahaf et Mathis Clément devraient ainsi poursuivre leur progression sous les couleurs marseillaises avec l’ambition de se rapprocher progressivement du groupe professionnel.