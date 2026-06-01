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FRANCE

RC Lens : le Racing a fixé son prix pour Pierre Sage !

Par Fabien Chorlet - 1 Juin 2026, 21:00
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Pierre Sage (RC Lens)

Le RC Lens pourrait décider de laisser partir Pierre Sage à Crystal Palace contre 3 millions d’euros.

Pierre Sage semble se diriger vers un départ du RC Lens cet été. Courtisé surtout par Crystal Palace, le coach français serait partant pour un départ en Premier League et devrait prochainement rencontrer les dirigeants du club londonien.

Négociations en cours entre Crystal Palace et le RC Lens pour Sage !

Pour arracher Pierre Sage du RC Lens, le récent vainqueur de la Ligue Europa Conférence aurait déjà entamé des discussions avec le club artésien. Selon les informations de Maxime Louvier, insider du Racing, les dirigeants de Crystal Palace seraient actuellement en négociations avec leurs homologues lensois pour racheter les trois années de contrat restantes de l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais. Un accord aux alentours de 3 millions d’euros pourrait se conclure entre les deux clubs.

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