Sous contrat jusqu’à fin juin, Allan Saint-Maximin (29 ans) devrait bel et bien quitter le RC Lens au mercato estival.

L’aventure d’Allan Saint-Maximin au RC Lens toucherait déjà à sa fin. Arrivé pour apporter son talent et son expérience lors de la deuxième partie de saison, l’ailier français ne devrait pas poursuivre l’aventure dans l’Artois au-delà du mois de juin. Une décision qui semble désormais actée et qui risque de laisser quelques regrets aux supporters lensois, séduits par les éclairs de génie de l’ancien Niçois.

Une parenthèse aussi courte que spectaculaire

Selon les informations de La Voix du Nord, Allan Saint-Maximin ne reviendra en effet pas au RC Lens la saison prochaine. Son contrat arrivant à échéance à la fin du mois de juin, l’histoire devrait donc s’arrêter après six mois seulement. Pourtant, malgré un temps de jeu limité, l’attaquant de 29 ans aura laissé une empreinte dans l’esprit des supporters sang et or.

Considéré comme l’un des joueurs les plus imprévisibles du championnat, Saint-Maximin a une nouvelle fois démontré sa capacité à faire basculer une rencontre sur un geste ou une inspiration. Sous les couleurs du RC Lens, l’ancien espoir de l’ASSE a disputé 13 rencontres, dont seulement quatre comme titulaire. Un bilan qui pourrait sembler modeste au premier regard, mais qui s’accompagne de statistiques particulièrement intéressantes : quatre buts et trois passes décisives.

L’attaquant avait d’ailleurs marqué les esprits dès sa première apparition avec un but à Rennes. Lors de sa deuxième sortie, il avait ensuite délivré deux passes décisives contre le Paris FC, confirmant immédiatement son impact offensif.

Le RC Lens déjà tourné vers l’avenir

Cette décision s’inscrit probablement dans la stratégie sportive du RC Lens pour la saison prochaine. Le club souhaite continuer à construire un effectif cohérent sur le long terme et pourrait privilégier d’autres profils lors du mercato estival. À 29 ans, Saint-Maximin va désormais devoir se trouver un nouveau défi. Son passage à Lens aura été bref, mais suffisamment marquant pour rappeler à quel point son talent reste intact lorsqu’il est physiquement au point.

Si son départ se confirme (MLS ?), les supporters lensois garderont le souvenir d’un joueur capable d’apporter ce fameux « frisson » qui fait parfois toute la différence dans un stade.