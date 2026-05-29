RC Lens Mercato : Saint-Maximin annoncé en MLS, Lens répond cash

Annoncé tout proche du Charlotte FC par plusieurs sources américaines, Allan Saint-Maximin n’aurait pourtant encore rien acté pour son avenir au RC Lens.

Le dossier Allan Saint-Maximin s’accélère, mais aucune issue définitive ne semble encore actée. Alors que plusieurs médias américains assurent que l’ancien joueur de Newcastle serait proche de s’engager avec le Charlotte FC, du côté du RC Lens, le discours reste beaucoup plus prudent. Pour rappel, Lens Foot évoquait il y a quelques jours une prolongation d’un an, plus une avec option.

Selon les informations révélées par L’Équipe, la franchise de MLS a bien entamé des négociations avec l’ailier français afin d’en faire son futur « designated player », un statut réservé aux stars capables de dépasser le salary cap de la ligue américaine.

Lens laisse planer le doute

Mais malgré l’optimisme affiché outre-Atlantique, Lens ne confirme pas une signature imminente en MLS. En interne, aucune tendance définitive ne filtrerait pour le moment, laissant encore ouverte la possibilité d’une prolongation dans l’Artois, comme l’indique L’Équipe.

Arrivé libre en février après la résiliation de son contrat avec le Club América, Allan Saint-Maximin avait pourtant rapidement relancé sa carrière sous les couleurs sang et or. En seulement quelques mois, le joueur de 29 ans a retrouvé son impact offensif avec 4 buts et 3 passes décisives en 13 matchs, tout en participant activement au sacre lensois en Coupe de France.

Un feuilleton loin d’être totalement bouclé

Cette renaissance sportive n’a évidemment pas échappé aux clubs étrangers. Charlotte FC, qui cherchait initialement un profil capable de succéder à Wilfried Zaha, aurait fait de Saint-Maximin sa priorité offensive pour renforcer son projet en MLS.

Reste désormais à savoir si le joueur privilégiera un dernier défi européen avec Lens ou une aventure plus lucrative aux États-Unis. Une chose est sûre : malgré les annonces venues d’Amérique, le feuilleton Saint-Maximin est encore loin d’être totalement bouclé.