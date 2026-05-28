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FRANCE

RC Lens Mercato : coup dur pour la priorité estivale de Pierre Sage

Par William Tertrin - 28 Mai 2026, 10:00
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Le RC Lens suit de très près la situation de Martin Adeline, milieu offensif de l’ESTAC, mais le dossier s’annonce désormais nettement plus complexe.

Le RC Lens garde un œil attentif sur Martin Adeline, mais le contexte contractuel du joueur a changé la donne. D’après L’Est Éclair, la prolongation automatique du milieu offensif a été activée après la montée de Troyes, liant désormais le joueur à l’ESTAC jusqu’en 2028. Une situation qui renforce considérablement la position du club aubois dans ce dossier.

Révélation de la saison en Ligue 2, Adeline s’est imposé comme un élément majeur du projet troyen, enchaînant les performances de haut niveau et contribuant activement à la montée de son équipe (11 buts et 11 passes décisives en 36 matchs). À 22 ans, le joueur formé au PSG est devenu l’un des profils les plus suivis à son poste en France.

Lens séduit par un profil créatif et polyvalent

Du côté du RC Lens, l’intérêt est réel et s’inscrit dans une logique de renforcement du secteur offensif et de la créativité au milieu de terrain. Le profil d’Adeline — capable d’évoluer entre les lignes, de créer des décalages et de se projeter vers l’avant — correspond aux attentes du staff lensois dans la construction de son effectif.

Pierre Sage, coach lensois, avait apparemment déjà identifié le joueur étant donné qu’il l’a évoqué lors des Trophées UNFP il y a quelque semaines.

Un dossier compliqué pour Lens face à la concurrence et à Troyes

Mais la tâche s’annonce nettement plus difficile aujourd’hui. Avec un contrat sécurisé jusqu’en 2028, l’ESTAC n’a aucune obligation de vendre et se retrouve en position de force pour fixer ses conditions. D’autant que le joueur attire également d’autres clubs français et étrangers, ce qui pourrait faire grimper sa valeur.

Le RC Lens devra donc composer avec un double obstacle : la fermeté de Troyes et une concurrence de plus en plus large sur le dossier. De plus, comme révélé sur notre site, le RC Strasbourg serait également très intéressé par le joueur, en plus du FC Lorient.

Si le RC Lens reste attentif, aucune avancée concrète n’est pour l’instant évoquée. Le club artésien, habitué à anticiper ses recrutements, pourrait néanmoins revenir à la charge si l’évolution du marché ou des départs dans son effectif le nécessite.

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