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FRANCE

FC Nantes Mercato : le retour de Koffi au RC Lens déclenche une énorme opportunité pour Lopes

Par William Tertrin - 26 Mai 2026, 18:20
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Anthony Lopes

Alors qu’Angers SCO va perdre Hervé Koffi à l’issue de son prêt, le profil d’Anthony Lopes, en fin de contrat au FC Nantes, est étudié de près.

Le mercato des gardiens s’accélère en Ligue 1. En effet, Angers SCO se prépare à voir partir Hervé Koffi, prêté cette saison par le RC Lens et auteur de prestations très convaincantes sous le maillot angevin.

Le portier burkinabè, très solide dans les cages du SCO, va donc retrouver son club d’origine à l’issue de son prêt, avant de savoir si Lens compte sur lui ou va tenter de le revendre pour un bon prix. Une situation qui oblige le club angevin à anticiper immédiatement son remplacement.

Anthony Lopes dans le viseur d’Angers

Pour combler ce départ, Angers explore plusieurs pistes. Selon Ouest-France, un nom ressort avec insistance : celui d’Anthony Lopes. Le gardien portugais, cadre du FC Nantes malgré la descente en Ligue 1, arrive en fin de contrat et va quitter les Canaris librement.

Son profil expérimenté et sa connaissance de la Ligue 1 en font une option sérieuse pour plusieurs clubs français en quête de stabilité dans les buts. L’ESTAC Troyes avait d’ailleurs été citée il y a quelques jours.

Dans le même temps, Angers n’écarte pas l’idée de prolonger Melvin Zinga, également en fin de contrat, tandis que le jeune Oumar Pona pourrait être envoyé en prêt pour continuer sa progression.

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