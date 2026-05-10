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FC Nantes Mercato : grand ménage après la relégation en L2, Anthony Lopes déjà vers un rival de l’ASSE !

Par Bastien Aubert - 10 Mai 2026, 16:00
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Anthony Lopes (FC Nantes)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

La relégation du FC Nantes en Ligue 2 va forcer les départs de plusieurs cadres du vestiaire, dont Anthony Lopes. 

La relégation du FC Nantes en Ligue 2 provoque déjà un véritable séisme en interne. Après une saison catastrophique conclue par une descente historique, les Canaris s’apprêtent à vivre un été extrêmement mouvementé avec une profonde reconstruction de l’effectif. Et plusieurs cadres vont déjà quitter le navire. Selon L’Équipe, l’aventure nantaise est terminée pour Anthony Lopes, Francis Coquelin et Youssef El Arabi. Les trois joueurs arrivent en fin de contrat et ne poursuivront pas l’aventure en Ligue 2 avec les Jaune et Vert. Mais ce n’est pas tout.

Lopes en contact avec Troyes ?

Le maintien conditionnait également l’avenir de Deiver Machado et Uros Radakovic. Avec la descente officiellement actée, leur départ semble désormais inévitable. Un énorme coup de balai qui symbolise l’ampleur du chantier qui attend les dirigeants nantais cet été. Le cas Anthony Lopes attire particulièrement l’attention. Arrivé avec l’ambition d’apporter son expérience et son leadership, l’ancien gardien de l’OL pourrait déjà rebondir… en Ligue 1. L’ESTAC serait très intéressée par son profil. Le promu, qui a longtemps contrarié l’ASSE dans la course à la montée, recherche un numéro 1 bis expérimenté et Lopes serait considéré comme une piste très sérieuse. Des premiers contacts auraient même déjà été noués entre les différentes parties.

Abline vendu au prix fort ?

En parallèle, plusieurs dossiers vont également se refermer du côté du FC Nantes. Les prêts d’Abakar Sylla et Nicolas Cozza arrivent à leur terme, tandis que Mohamed Kaba, Rémy Cabella et Amady Camara vont retourner dans leurs clubs respectifs. Le FC Nantes devra aussi gérer un dossier brûlant : celui de Matthis Abline. Très courtisé, l’attaquant devrait être vendu à un prix important afin d’aider le club à rééquilibrer ses finances après la descente en Ligue 2. Autant dire que le visage du FC Nantes version 2026-2027 pourrait être totalement différent. Et le grand exode ne fait probablement que commencer.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

17/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

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