Kilmer Sports Ventures vient d’essuyer un premier camouflet cuisant avec l’ASSE et ce n’est peut-être que le début.

La saison de l’ASSE entre dans sa phase la plus tendue, et les premiers jugements tombent déjà sur le projet Kilmer Sports Ventures. Alors que les Verts s’apprêtent à disputer les barrages, certains observateurs estiment que la dynamique actuelle ne correspond pas aux attentes initiales du club.

Une lecture critique du projet Kilmer

Le journaliste du Figaro Franck Talluto n’a pas mâché ses mots concernant la situation stéphanoise et le classement actuel de l’ASSE : « On va attendre de voir ce que donnent les playoffs et éventuellement barrage, mais ne pas monter directement avec cette 3e place est déjà un premier échec pour Kilmer et l’ASSE. »

Une déclaration forte, qui place immédiatement la pression sur la nouvelle gouvernance du club, engagée dans un projet de reconstruction et de retour rapide au plus haut niveau.

Une montée encore loin d’être acquise

Sportivement, rien n’est encore joué. La troisième place obtenue par l’ASSE permet d’accéder aux barrages, mais le chemin vers la montée reste long et piégeux. Entre les matchs à élimination directe et l’intensité de la phase finale, chaque détail peut faire basculer la saison.

Pour les dirigeants de Kilmer Sports Ventures, l’objectif reste inchangé : ramener le club en Ligue 1. Mais le parcours actuel rappelle que la concurrence est rude et que la moindre contre-performance peut être lourdement analysée.

Une pression déjà installée

Même si le projet est encore récent, ce type de commentaire montre que les attentes autour de l’ASSE restent élevées. Le passé du club et son statut historique en France accentuent forcément la pression sur chaque résultat.

Les barrages à venir auront donc une importance capitale, autant sportivement que symboliquement pour valider ou non les premiers mois du projet Kilmer.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2