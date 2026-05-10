Les dirigeants de l’ASSE ont profité de leur venue à Saint-Étienne pour confirmer leur souhait de recruter un nouveau gardien au mercato.

Le mercato de l’ASSE continue de s’activer en coulisses. Alors que le club travaille déjà sur plusieurs postes clés pour préparer la saison à venir, un nouveau nom apparaît désormais dans le viseur des dirigeants. Selon le Daily Mail, les Verts s’intéressent de près à Nikolas Polster, gardien de 23 ans évoluant au Wolfsberger AC.

Un profil jeune et déjà très courtisé

Le portier autrichien attire de plus en plus de clubs européens grâce à ses performances et à sa marge de progression. Sous contrat jusqu’en 2027, il est estimé à environ 2 millions d’euros, une somme abordable sur le papier mais qui pourrait rapidement grimper en cas de concurrence accrue. Et justement, la concurrence est déjà bien présente.

L’ASSE n’est pas seul sur ce dossier. Plusieurs clubs de Premier League surveillent également la situation de près :

Wolverhampton Wanderers

Brighton & Hove Albion

Brentford FC

À cela s’ajoute également le Celtic, toujours très actif sur les jeunes profils prometteurs du marché européen. Une concurrence qui complique clairement la tâche des dirigeants stéphanois, même si le projet de l’ASSE peut représenter une opportunité intéressante en termes de temps de jeu et de développement.

Une réflexion déjà engagée en interne

Du côté de l’ASSE, ce dossier s’inscrit dans une réflexion globale autour du poste de gardien. Le club souhaite anticiper l’avenir et renforcer sa hiérarchie à ce poste clé, avec un profil jeune mais déjà capable de s’imposer rapidement. La cellule de recrutement Kilmer explore donc plusieurs pistes, et Polster fait clairement partie des options étudiées pour renforcer l’effectif.

Reste désormais à savoir si l’ASSE sera capable de rivaliser financièrement et sportivement avec les clubs anglais et écossais sur ce dossier. Dans un marché très concurrentiel, la rapidité d’exécution pourrait faire la différence. Une chose est sûre : Kilmer est déjà pleinement lancé dans son mercato, avec la volonté de bâtir un projet solide et ambitieux pour la saison à venir. En Ligue 1 ou en Ligue 2…

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2