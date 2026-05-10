Désiré Doué n’est pas le seul joueur du PSG à figurer dans les petits papiers des clubs de Premier League.

Le mercato du PSG s’annonce déjà sous haute tension. Alors que le dossier Désiré Doué attire également l’attention de plusieurs cadors anglais, un autre nom majeur revient avec insistance du côté de la Premier League : Bradley Barcola. Selon plusieurs sources, un club du Top 5 anglais serait déjà très avancé sur le profil de l’ailier parisien. Arsenal fait notamment partie des clubs les plus actifs dans cette opération.

Arsenal fonce sur Barcola

D’après le journaliste Sébastien Vidal, les Gunners ont clairement accéléré sur le dossier Barcola. « Arsenal a accéléré sur le dossier Bradley Barcola. Mikel Arteta veut renforcer ses options offensives et voit l’ailier du PSG comme un profil capable d’apporter vitesse, percussion et profondeur supplémentaire sur le côté gauche. Le club londonien prépare déjà son futur au plus haut niveau européen », explique-t-il sur X. Un intérêt qui n’a rien d’anodin. À seulement 23 ans, Barcola s’est imposé comme l’un des profils offensifs les plus prometteurs de l’effectif parisien. Sa vitesse, sa capacité à éliminer en un contre un et son volume de jeu en font un joueur particulièrement apprécié dans les grands championnats européens.

Rien de décidé avant le 30 mai

Du côté du PSG, la position reste toutefois prudente. Le club ne souhaite prendre aucune décision précipitée, notamment dans un contexte sportif encore en cours avec la finale de la Ligue des Champions programmée le 30 mai. Selon nos informations, aucune décision ne sera prise avant cette échéance majeure. Le PSG veut rester concentré sur ses objectifs immédiats avant d’ouvrir pleinement le dossier mercato. Pour Barcola, la réflexion s’annonce donc importante. Entre un rôle à consolider dans un projet parisien ambitieux et la tentation d’un défi majeur en Premier League, l’été pourrait être décisif pour la suite de sa carrière. Une chose est sûre : le PSG va devoir gérer un dossier chaud, dans un mercato où les talents offensifs parisiens attirent de plus en plus les regards venus d’Angleterre.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

10/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

17/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League