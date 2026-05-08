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FRANCE

PSG Mercato : le Barça accélère pour Barcola, qui leur donne une première réponse

Par Fabien Chorlet - 8 Mai 2026, 13:10
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Bradley Barcola (PSG)

Courtisé notamment par le Barça pour cet été, Bradley Barcola ne fermerait pas la porte à un départ du PSG.

L’avenir de Bradley Barcola serait l’un des dossiers à suivre lors du prochain mercato estival. Auteur d’une belle saison sur le plan statistique avec 12 buts inscrits et 6 passes décisives délivrées, l’ailier gauche du Paris Saint-Germain attirerait les convoitises de plusieurs cadors européens. D’après Sky Sports, le FC Barcelone, Arsenal et Liverpool suivraient notamment de près la situation de l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais.

Le Barça passe la seconde pour Barcola

L’intérêt du Barça pour Bradley Barcola a d’ailleurs été confirmé par Sport. Le média catalan affirme que le probable futur champion d’Espagne aurait récemment accéléré dans ce dossier. De son côté, le joueur pourrait envisager un départ cet été, n’étant plus un titulaire indiscutable au PSG où il semble désormais passer derrière Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué dans la hiérarchie offensive.

Pour accepter de se séparer de Bradley Barcola lors du prochain mercato, les dirigeants parisiens attendraient une somme avoisinant les 80 millions d’euros. Le FC Barcelone et les autres prétendants de l’international français savent donc à quoi s’en tenir.

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