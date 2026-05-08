ASSE : encore un coup dur pour les Verts avant Amiens

Pour son dernier match de la saison contre l’ASSE, Amiens dispose de son groupe au complet, exceptés les blessés de longue date, et pourrait même compter sur le retour de blessure de Victor Lobry.

L’AS Saint-Étienne reçoit ce samedi (20h) Amiens, pour le compte de la 34e et dernière journée de Ligue 2. Face à la lanterne rouge, les Verts n’ont pas le droit à l’erreur : seule une victoire à Geoffroy-Guichard peut leur permettre de croire encore à une montée directe en Ligue 1.

Pas de nouveaux bobos à Amiens

Mais l’entraîneur de l’ASSE, Philippe Montanier, devra composer avec un groupe très diminué, entre sept forfaits déjà actés et cinq joueurs encore incertains. En face, son homologue amiénois, Alain Pochat, pourra, lui, s’appuyer sur un effectif quasiment au complet. Seuls les blessés de longue date que sont Arvin Appiah, Jan Mlakar, Jérôme Roussillon et Ibou Sané manqueront à l’appel.

Lobry de retour dans le Chaudron ?

Et Amiens pourrait même récupérer un visage bien connu du Chaudron. Victime d’une rupture des ligaments croisés, le 1er novembre dernier, Victor Lobry pourrait effectuer son retour à la compétition face à son ancien club. Une possibilité évoquée par son entraîneur en conférence de presse d’avant-match : « C’est une discussion qu’on doit avoir avec tout le monde, à savoir le staff médical, le préparateur physique et le joueur. Il faut vraiment que tous les voyants soient au vert et qu’il y ait un intérêt. Lui est de toute façon est bosseur de nature. Il est là tous les matins à 8 heures. Il est en salle, il a bossé comme un fou pour revenir. Il est même en avance par rapport à une planification normale de reprise. Maintenant, est-ce que c’est encore le bon timing ou pas ? »