Si l’ASSE reste sur trois défaites d’affilée, Philippe Montanier a de bonnes raisons de croire à un réveil contre Amiens (samedi, 20h).

Malgré une série délicate, l’ASSE arrive face à Amiens avec plusieurs motifs d’optimisme. Les Verts restent certes sur trois défaites consécutives, mais Philippe Montanier peut s’appuyer sur plusieurs éléments statistiques et historiques qui laissent entrevoir un scénario favorable pour ce match décisif de la saison.

Boakye pourra jouer !

D’abord, un clin d’œil du passé qui ne passe pas inaperçu. L’entraîneur stéphanois entretient une forme de « relation positive » avec Amiens. En 2009, alors qu’il dirigeait Boulogne, il avait largement battu le club picard 4-0 lors d’une rencontre décisive dans la course à la montée. Une victoire fondatrice dans son parcours. Plus récemment, en 2022, Montanier avait de nouveau infligé une lourde défaite à Amiens, cette fois sur le score de 6-0. Un succès marquant qui avait accompagné la dynamique de montée de son équipe vers l’élite. Par ailleurs, la LFP a infligé un match ferme à Augustin Boakye après cinq cartons jaunes. La suspension prendra effet le 12 mai 2026, le Ghanéen pourra donc jouer contre Amiens.

Amiens sur une dynamique négative

Autre élément favorable pour l’ASSE : la dynamique d’Amiens. Déjà assuré de terminer dernier du championnat, le club picard traverse une série particulièrement compliquée avec quatre défaites consécutives. Une spirale négative qui contraste avec l’enjeu immense côté stéphanois. Les statistiques globales de la saison ne sont d’ailleurs pas rassurantes pour les visiteurs. Amiens affiche la pire défense du championnat avec 60 buts encaissés, un total révélateur des difficultés rencontrées tout au long de l’exercice.

Dans le même temps, l’ASSE reste dos au mur mais conserve un avantage non négligeable. Une victoire avec un écart suffisant pourrait permettre aux Verts de valider un objectif majeur, en fonction des autres résultats de la journée. Philippe Montanier et ses joueurs savent donc exactement ce qui les attend : un match sous pression, mais face à un adversaire en grande difficulté, historiquement favorable et statistiquement fragile.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2